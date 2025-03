I dag er Doodle stolte af at kunne præsentere det nyeste forretningsværktøj i vores familie: Doodle 1:1! Doodle har altid været en af de bedste måder at planlægge møder med grupper på, og nu introducerer vi den ultimative løsning til at planlægge møder én til én. Book et møde til din kalender i to trin!

Vi har samlet forslagene og tilbagemeldingerne fra vores beta-lancering for at give dig masser af fantastiske nye funktioner samt Gmails nye dynamiske e-mail-teknologi.

Så hvad er nyt, og hvordan fungerer det?

Hold det enkelt med Doodle 1:1

Vi er glade for at kunne annoncere, at fantastiske nye funktioner nu er tilgængelige på Doodle 1:1. Når du klikker på de tre prikker på en invitation i dit dashboard, får du mulighed for at redigere, arkivere og duplikere den. Det var de vigtigste funktioner, som vores mange beta-brugere har efterspurgt.

Med duplikatfunktionen kan du sende den samme invitation til flere personer. Nu kan du booke en række 1-til-1-møder med forskellige personer, uanset om de er kunder, kolleger eller studerende. Hvis nogen vælger et tidspunkt fra din invitation, viser vi det simpelthen ikke til de resterende inviterede. Vi håndterer planlægningen, så du kan fortsætte din dag.

Vi er også glade for at kunne annoncere en ny fleksibel kalendergrænseflade kaldet Click2Create. Når du opretter en invitation, kan du klikke hvor som helst i din kalender for at oprette et tidsrum. Vælg flere tidsrum, og sørg for at tilbyde et par muligheder for at sikre, at dine gæster kan deltage i mødet.

Spar tid med dynamiske e-mails

Vi har helt sikkert gemt det bedste til sidst: Doodle 1:1 bruger nu Gmails nye AMP for Email-teknologi. Du kan læse mere om de tekniske detaljer her, men kort fortalt kan dine inviterede personer vælge et tidspunkt at mødes på direkte fra din e-mailinvitation. Du behøver ikke følge et link til hjemmesiden for at deltage! E-mailinvitationer er helt dynamiske og opdateres automatisk med nye oplysninger. Hvis et af dine tidsrum allerede er valgt, vil det ikke blive vist i din e-mailinvitation. Ikke flere kedelige statiske e-mails, hvor fedt er det ikke? Gmail startede AMP-udrulningen den 26. marts, alle skulle have det inden for to uger efter denne dato.

Med Doodle Premium tilbyder vi dig et komplet sæt værktøjer til at håndtere organiseringen af ethvert arrangement eller møde. Med Doodle bruger du mindre tid på at planlægge og mere tid på at gøre. Start din gratis prøveperiode i dag.