2019 Doodle वर्ष समीक्षा

हमने आपको Doodle 1:1 से परिचित कराया…

हम प्यार मीटिंग्स। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हर मुद्दे, सवाल या प्रोजेक्ट का समाधान पूरी टीम मीटिंग से करना सबसे अच्छा नहीं होता। चाहे आप अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों से हालचाल ले रहे हों, प्रदर्शन समीक्षा कर रहे हों, या संभावित नए कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हों, कभी-कभी सिर्फ एक-एक करके बातचीत करना ही काफी होता है। आपने अपनी बैठक के आकार को सुव्यवस्थित किया है; हमने इसके शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित किया है। मानें या न मानें, एक Doodle 1:1 सेशन को व्यवस्थित करने में Doodle पोल से भी कम समय लगता है। बस अपने निमंत्रित को स्वीकार्य समय स्लॉट की एक सूची भेजें। एक बार वे कोई स्लॉट चुन लेते हैं, तो वह स्वचालित रूप से आपके दोनों कैलेंडरों में बुक हो जाता है। आप एक ही सरल निमंत्रण से कई 1:1 मीटिंग्स भी शेड्यूल कर सकते हैं। एक-एक करके? हो गया!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

…और बुक करने योग्य कैलेंडर!

"मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है" कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में एक संवादात्मक, सहयोगी कॉर्पोरेट संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तो इसके बजाय कहें "मेरा कैलेंडर खुला है"। Doodle का बुकेबल कैलेंडर एक अनोखा कैलेंडर पेज है जो आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग पर पूरा नियंत्रण देता है। अपने कैलेंडर को अनुकूलित करें, कार्यदिवस की सीमाएँ, पूर्व प्रतिबद्धताएँ और व्यक्तिगत समय चिह्नित करें। फिर, लिंक को उन सभी के साथ साझा करें जो आपसे मिलना चाहते हैं। वे बिना किसी ईमेल आदान-प्रदान के आपके नामित टाइमस्लॉट्स में से एक बुक कर सकेंगे। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कभी इतनी सहज नहीं रही।

हमने आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक मेहनत की।

अपने कार्यदिवस के दौरान आप जिन कई ऐप्स और सेवाओं का उपयोग करते हैं, उनके पासवर्ड और लॉगिन जानकारी को संभालना सिर्फ झंझट नहीं है। यह एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है। यहीं पर सिंगल साइन-ऑन या SSO, काम में आता है। SSO एक सुरक्षित, वेब-आधारित प्रमाणीकरण तंत्र है। यह संगठनों और अनुप्रयोगों के बीच पहचान साझा करता है और व्यक्तियों को उन सभी ऐप्स और सेवाओं के लिए अलग-अलग लॉगिन जानकारी याद रखने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है जिनका वे दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं। इसके बजाय, जब उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के एंटरप्राइज वातावरण में लॉग इन करते हैं, तो वे स्वचालित रूप से कंपनी के टेक स्टैक में मौजूद किसी भी ऐप में लॉग इन हो जाते हैं, जिसे आईटी प्रशासक ने उन्हें एक्सेस प्रदान किया है। यह आपकी सभी लॉगिन जानकारी को प्रबंधित करने का एक बहुत आसान और सुरक्षित तरीका है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि Doodle अब हमारे सभी एंटरप्राइज ग्राहकों को SSO सुरक्षा प्रदान करता है।

हमने ज़ेपियर के साथ एकीकरण किया।

यह कहना सुरक्षित है कि यहाँ Doodle में, हम उन उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्मों पर बहुत उत्साहित हो जाते हैं जो उत्पादकता बढ़ाते हैं और संगठनों को सुव्यवस्थित करते हैं। ज़ैपियर एक ऐसा ही उत्पाद है। यह एक शानदार टूल है जो आपके ऑनलाइन वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है और वर्चुअल अव्यवस्था को कम करता है। हमारे मेहनती इंजीनियरों और Zapier की बदौलत, आप अब बिना किसी कोडिंग के, सभी प्रकार के समय-साध्य कार्यों को स्वचालित करके Doodle को अपने दैनिक कार्यप्रवाह में सहजता से एकीकृत कर सकते हैं। अपनी उत्पादकता बढ़ाने, परेशान करने वाले फालतू कामों को खत्म करने, और कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट काम करना शुरू करने के लिए आज ही हमारे किसी भी इंटीग्रेशन को सेट अप करें!

हमने आपको वोट देने का अधिकार दिया!

क्या आपने कभी AMP के बारे में सुना है?? यह एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य वेब पेजों को तेज़ी से लोड करना है। AMP for Email Gmail की परियोजना है जो ईमेल में AMP लाती है, जिसका मतलब है कि आपके ईमेल अब आपके इनबॉक्स में सिर्फ़ HTML के स्थिर ब्लॉक नहीं रहेंगे। कूल, है ना? हमने भी ऐसा ही सोचा। इसलिए हमने इस शानदार फीचर को Doodle के लिए भी अपना लिया है। अब जब आप अपने प्रतिभागियों को मीटिंग निमंत्रण भेजेंगे, तो उन्हें AMP4Email तकनीक का उपयोग करके एक निमंत्रण मिलेगा, जो हमें अधिक आकर्षक, इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने की अनुमति देता है। हमेशा की तरह, आपके ईमेल निमंत्रण में आपके Doodle पोल के लिए सभी प्रस्तावित समय विकल्प शामिल होंगे। अब, जब दूसरे लोग भाग लेंगे तो यह अपने आप अपडेट हो जाएगा। आप रीयल-टाइम में वोट आते हुए देखेंगे, और स्थिति की जाँच करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में पोल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, आपके निमंत्रित लोग सीधे अपने इनबॉक्स से ही उन विकल्पों पर वोट कर सकते हैं जो उनके शेड्यूल के लिए सबसे उपयुक्त हों।

हमने बिग एप्पल से एक निवाला लिया…और अटलांटा से कहा, "हे, या'ल!"

हमारे पास पहले से ही ज्यूरिख, बर्लिन और बेलग्रेड में कार्यालय थे। लेकिन 2019 में Doodle ने अमेरिका में विस्तार किया, न्यूयॉर्क और अटलांटा में बिक्री टीमें स्थापित कीं!

हमने slack ले लिया।

आप लंबे समय से अपने को शेड्यूल कर सकते हैं। स्लैक में Doodle मीटिंग्स, लेकिन इस साल हमने टीम चैट छोड़े बिना मीटिंग का समय तय करना और भी आसान बना दिया है। हमने अभी-अभी अपने इन-स्लैक फीचर्स के सूट में अपना Doodle-बॉट जोड़ा है। Doodle बॉट आपको Slack में ही अपने Slack वर्कस्पेस को छोड़े बिना Doodle पोल बनाने की सुविधा देता है। एक बार आपका पोल बंद हो जाने पर, आप इसे डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से साझा कर सकते हैं, किसी भी चैनल में पोस्ट कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से मेहमानों को आमंत्रित कर सकते हैं। हमने हाल ही में मुफ्त टेक्स्ट पोल निर्माण और आपकी उपलब्धता के आधार पर स्मार्ट सुझाव जोड़े हैं।

और हमारी सारी मेहनत अनदेखी नहीं रही…

वास्तव में, G2 ने सैकड़ों सकारात्मक उपभोक्ता समीक्षाओं के आधार पर, Doodle को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रबंधन उपकरण नामित किया है। यह हमारे लिए शैंपेन खोलकर उस बीते साल का जश्न मनाने का संकेत है! 2020 में और भी बेहतर मीटिंग्स के लिए!

2019 में Doodle को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाला मीटिंग शेड्यूलिंग टूल बनाने के लिए धन्यवाद। अगले साल मिलते हैं!