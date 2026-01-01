Podsumowanie roku 2019 w Doodle

Przedstawiliśmy wam już Doodle 1:1…

My miłość spotkania. Wiemy jednak również, że nie każdą sprawę, pytanie czy projekt najlepiej rozwiązać podczas pełnego spotkania zespołu. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz rozmowę z podwładnymi, oceniasz wyniki pracy, czy rozmawiasz z potencjalnymi nowymi pracownikami, czasami wystarczy zwykła rozmowa w cztery oczy. Usprawniliście liczbę uczestników spotkań; my usprawniliśmy ich planowanie. Wierzcie lub nie, ale Doodle 1:1 Zorganizowanie spotkania zajmuje jeszcze mniej czasu niż ankieta w serwisie Doodle. Wystarczy wysłać zaproszonemu osobie listę dogodnych terminów. Gdy wybierze jeden z nich, zostanie on automatycznie zapisany w kalendarzach obu stron. Za pomocą jednego prostego zaproszenia możesz nawet zaplanować kilka spotkań indywidualnych. Spotkanie jeden na jeden? Załatwione!

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…oraz do serwisu Bookable Calendar!

Nie ma sensu mówić: „Moje drzwi są zawsze otwarte”. Jeśli naprawdę chcesz budować kulturę organizacyjną opartą na komunikacji i współpracy, spróbuj zamiast tego powiedzieć: „Mój kalendarz jest otwarty”. Kalendarz rezerwacyjny Doodle to wyjątkowa strona kalendarzowa, która zapewnia pełną kontrolę nad rezerwacjami spotkań. Dostosuj swój kalendarz, zaznaczając granice dni roboczych, wcześniejsze zobowiązania i czas wolny. Następnie udostępnij link wszystkim, którzy chcą się z tobą spotkać. Będą mogli zarezerwować jeden z wyznaczonych przez ciebie terminów bez konieczności wymiany e-maili. Planowanie spotkań nigdy nie było tak intuicyjne.

Jeszcze bardziej się postaraliśmy, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo.

Zarządzanie hasłami i danymi logowania do wielu aplikacji i usług, z których korzystasz w ciągu dnia pracy, to nie tylko uciążliwość. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. I właśnie w tym miejscu Jednokrotne logowanie, W tym miejscu do gry wkracza SSO. SSO to bezpieczny, internetowy mechanizm uwierzytelniania. Umożliwia on współdzielenie tożsamości między organizacjami i aplikacjami oraz może wyeliminować konieczność zapamiętywania przez użytkowników oddzielnych danych logowania do każdej z aplikacji i usług, z których korzystają na co dzień. Zamiast tego, gdy użytkownicy logują się do środowiska korporacyjnego swojej firmy, są automatycznie logowani do każdej aplikacji w ramach infrastruktury technologicznej firmy, do której administrator IT zapewnił im dostęp. Jest to znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób zarządzania wszystkimi danymi logowania. Z przyjemnością informujemy, że Doodle oferuje teraz zabezpieczenia SSO wszystkim naszym klientom korporacyjnym.

Zintegrowaliśmy się z serwisem Zapier.

Można śmiało powiedzieć, że w Doodle mamy słabość do narzędzi i platform, które zwiększają wydajność i usprawniają funkcjonowanie organizacji. Zapier jest jednym z takich produktów. To sprytne narzędzie, które automatyzuje procesy pracy online i pozwala uporządkować wirtualny bałagan. Dzięki naszym pracowitym inżynierom oraz platformie Zapier możesz teraz płynnie zintegrować Doodle ze swoim codziennym przepływem pracy, automatyzując wszelkiego rodzaju czasochłonne zadania – bez konieczności pisania kodu. Skonfiguruj już dziś dowolną liczbę naszych integracji, aby zwiększyć swoją produktywność, wyeliminować irytujące, rutynowe czynności i zacząć pracować mądrzej, a nie ciężej!

Daliśmy wam prawo do głosowania!

Słyszałeś kiedyś o AMP?? To projekt typu open source, którego celem jest przyspieszenie ładowania stron internetowych. AMP for Email to projekt serwisu Gmail mający na celu wdrożenie technologii AMP w wiadomościach e-mail, co oznacza, że Twoje e-maile nie będą już statycznymi blokami kodu HTML zalegającymi w skrzynce odbiorczej. Fajne, prawda? My też tak uważamy. Dlatego właśnie zaadaptowaliśmy tę niesamowitą funkcję dla serwisu Doodle. Teraz, gdy wysyłasz zaproszenia na spotkanie do uczestników, otrzymają je w technologii AMP4Email, co pozwala nam zapewnić bardziej angażujące i interaktywne doświadczenia. Jak zawsze, Twoje zaproszenie e-mailowe będzie zawierało wszystkie proponowane opcje czasowe z ankiety Doodle. Teraz będzie ono również automatycznie aktualizowane w miarę dołączania kolejnych osób. Będziesz widzieć napływające głosy w czasie rzeczywistym i nie będziesz musiał otwierać ankiety w przeglądarce, aby sprawdzić jej status. Co więcej, zaproszeni mogą głosować na opcje najlepiej pasujące do ich harmonogramów bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Zabraliśmy kawałek z Wielkiego Jabłka… i powiedzieliśmy „Hej, ludzie!” do Atlanty.

Mieliśmy już biura w Zurychu, Berlinie i Belgradzie. Jednak w 2019 roku firma Doodle rozszerzyła swoją działalność na Stany Zjednoczone, otwierając zespoły sprzedaży w Nowym Jorku i Atlancie!

Wzięliśmy sprawy w swoje ręce.

Już od dawna można zaplanować swoje Spotkania „Doodle” w Slacku, ale w tym roku jeszcze bardziej ułatwiliśmy ustalanie terminu spotkania bez konieczności opuszczania czatu zespołowego. Właśnie dodaliśmy naszego bota Doodle do zestawu funkcji dostępnych bezpośrednio w Slacku. Bot Doodle pozwala automatycznie tworzyć ankiety Doodle w Slacku bez opuszczania przestrzeni roboczej. Po zamknięciu ankiety możesz udostępnić ją w wiadomości prywatnej, opublikować w dowolnym kanale lub zaprosić gości przez e-mail. Niedawno dodaliśmy możliwość tworzenia ankiet z dowolnym tekstem oraz inteligentne sugestie oparte na Twojej dostępności.

A nasza ciężka praca nie pozostała niezauważona…

W rzeczywistości serwis G2 właśnie uznał Doodle za najlepsze narzędzie do zarządzania terminami online, opierając się na setkach pozytywnych opinii konsumentów. To dla nas sygnał, by otworzyć szampana i świętować miniony rok! Oby w 2020 roku nasze spotkania były jeszcze lepsze.

Dziękujemy za to, że dzięki Wam Doodle stało się najlepiej ocenianym narzędziem do planowania spotkań w 2019 roku. Do zobaczenia w przyszłym roku!