Podsumowanie roku 2019 w Doodle
Zaktualizowano: 30 lip 2026
Przedstawiliśmy wam już Doodle 1:1…
My miłość spotkania. Wiemy jednak również, że nie każdą sprawę, pytanie czy projekt najlepiej rozwiązać podczas pełnego spotkania zespołu. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz rozmowę z podwładnymi, oceniasz wyniki pracy, czy rozmawiasz z potencjalnymi nowymi pracownikami, czasami wystarczy zwykła rozmowa w cztery oczy. Usprawniliście liczbę uczestników spotkań; my usprawniliśmy ich planowanie. Wierzcie lub nie, ale Doodle 1:1 Zorganizowanie spotkania zajmuje jeszcze mniej czasu niż ankieta w serwisie Doodle. Wystarczy wysłać zaproszonemu osobie listę dogodnych terminów. Gdy wybierze jeden z nich, zostanie on automatycznie zapisany w kalendarzach obu stron. Za pomocą jednego prostego zaproszenia możesz nawet zaplanować kilka spotkań indywidualnych. Spotkanie jeden na jeden? Załatwione!
Gotowy, żeby zacząć?
…oraz do serwisu Bookable Calendar!
Nie ma sensu mówić: „Moje drzwi są zawsze otwarte”. Jeśli naprawdę chcesz budować kulturę organizacyjną opartą na komunikacji i współpracy, spróbuj zamiast tego powiedzieć: „Mój kalendarz jest otwarty”. Kalendarz rezerwacyjny Doodle to wyjątkowa strona kalendarzowa, która zapewnia pełną kontrolę nad rezerwacjami spotkań. Dostosuj swój kalendarz, zaznaczając granice dni roboczych, wcześniejsze zobowiązania i czas wolny. Następnie udostępnij link wszystkim, którzy chcą się z tobą spotkać. Będą mogli zarezerwować jeden z wyznaczonych przez ciebie terminów bez konieczności wymiany e-maili. Planowanie spotkań nigdy nie było tak intuicyjne.
Jeszcze bardziej się postaraliśmy, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo.
Zarządzanie hasłami i danymi logowania do wielu aplikacji i usług, z których korzystasz w ciągu dnia pracy, to nie tylko uciążliwość. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. I właśnie w tym miejscu Jednokrotne logowanie, W tym miejscu do gry wkracza SSO. SSO to bezpieczny, internetowy mechanizm uwierzytelniania. Umożliwia on współdzielenie tożsamości między organizacjami i aplikacjami oraz może wyeliminować konieczność zapamiętywania przez użytkowników oddzielnych danych logowania do każdej z aplikacji i usług, z których korzystają na co dzień. Zamiast tego, gdy użytkownicy logują się do środowiska korporacyjnego swojej firmy, są automatycznie logowani do każdej aplikacji w ramach infrastruktury technologicznej firmy, do której administrator IT zapewnił im dostęp. Jest to znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób zarządzania wszystkimi danymi logowania. Z przyjemnością informujemy, że Doodle oferuje teraz zabezpieczenia SSO wszystkim naszym klientom korporacyjnym.
Zintegrowaliśmy się z serwisem Zapier.
Można śmiało powiedzieć, że w Doodle mamy słabość do narzędzi i platform, które zwiększają wydajność i usprawniają funkcjonowanie organizacji. Zapier jest jednym z takich produktów. To sprytne narzędzie, które automatyzuje procesy pracy online i pozwala uporządkować wirtualny bałagan. Dzięki naszym pracowitym inżynierom oraz platformie Zapier możesz teraz płynnie zintegrować Doodle ze swoim codziennym przepływem pracy, automatyzując wszelkiego rodzaju czasochłonne zadania – bez konieczności pisania kodu. Skonfiguruj już dziś dowolną liczbę naszych integracji, aby zwiększyć swoją produktywność, wyeliminować irytujące, rutynowe czynności i zacząć pracować mądrzej, a nie ciężej!
Daliśmy wam prawo do głosowania!
Słyszałeś kiedyś o AMP?? To projekt typu open source, którego celem jest przyspieszenie ładowania stron internetowych. AMP for Email to projekt serwisu Gmail mający na celu wdrożenie technologii AMP w wiadomościach e-mail, co oznacza, że Twoje e-maile nie będą już statycznymi blokami kodu HTML zalegającymi w skrzynce odbiorczej. Fajne, prawda? My też tak uważamy. Dlatego właśnie zaadaptowaliśmy tę niesamowitą funkcję dla serwisu Doodle. Teraz, gdy wysyłasz zaproszenia na spotkanie do uczestników, otrzymają je w technologii AMP4Email, co pozwala nam zapewnić bardziej angażujące i interaktywne doświadczenia. Jak zawsze, Twoje zaproszenie e-mailowe będzie zawierało wszystkie proponowane opcje czasowe z ankiety Doodle. Teraz będzie ono również automatycznie aktualizowane w miarę dołączania kolejnych osób. Będziesz widzieć napływające głosy w czasie rzeczywistym i nie będziesz musiał otwierać ankiety w przeglądarce, aby sprawdzić jej status. Co więcej, zaproszeni mogą głosować na opcje najlepiej pasujące do ich harmonogramów bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.
Zabraliśmy kawałek z Wielkiego Jabłka… i powiedzieliśmy „Hej, ludzie!” do Atlanty.
Mieliśmy już biura w Zurychu, Berlinie i Belgradzie. Jednak w 2019 roku firma Doodle rozszerzyła swoją działalność na Stany Zjednoczone, otwierając zespoły sprzedaży w Nowym Jorku i Atlancie!
Wzięliśmy sprawy w swoje ręce.
Już od dawna można zaplanować swoje Spotkania „Doodle” w Slacku, ale w tym roku jeszcze bardziej ułatwiliśmy ustalanie terminu spotkania bez konieczności opuszczania czatu zespołowego. Właśnie dodaliśmy naszego bota Doodle do zestawu funkcji dostępnych bezpośrednio w Slacku. Bot Doodle pozwala automatycznie tworzyć ankiety Doodle w Slacku bez opuszczania przestrzeni roboczej. Po zamknięciu ankiety możesz udostępnić ją w wiadomości prywatnej, opublikować w dowolnym kanale lub zaprosić gości przez e-mail. Niedawno dodaliśmy możliwość tworzenia ankiet z dowolnym tekstem oraz inteligentne sugestie oparte na Twojej dostępności.
A nasza ciężka praca nie pozostała niezauważona…
W rzeczywistości serwis G2 właśnie uznał Doodle za najlepsze narzędzie do zarządzania terminami online, opierając się na setkach pozytywnych opinii konsumentów. To dla nas sygnał, by otworzyć szampana i świętować miniony rok! Oby w 2020 roku nasze spotkania były jeszcze lepsze.
Dziękujemy za to, że dzięki Wam Doodle stało się najlepiej ocenianym narzędziem do planowania spotkań w 2019 roku. Do zobaczenia w przyszłym roku!