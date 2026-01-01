AMP to projekt (i biblioteka) typu open source, którego celem jest zapewnienie użytkownikom szybkiego ładowania stron internetowych. Prawdopodobnie widziałeś już tę technologię w akcji, po prostu nie zdawałeś sobie z tego sprawy, biorąc pod uwagę, że korzysta z niej już ponad 25 milionów domen.

AMP dla poczty elektronicznej to projekt serwisu Gmail mający na celu wdrożenie technologii AMP w wiadomościach e-mail. Oznacza to, że Twoje wiadomości e-mail nie będą już statycznymi blokami kodu HTML, które „pleśnieją” w skrzynce odbiorczej.

Właśnie dodaliśmy tę niesamowitą funkcję do naszego głównego produktu Doodle. Teraz, gdy wysyłasz zaproszenia na spotkanie do uczestników, otrzymają je w formacie wykorzystującym technologię AMP4Email.* Dzięki temu możemy zapewnić bardziej angażujące i interaktywne doświadczenia.

W zaproszeniu e-mailowym znajdą się wszystkie proponowane przez Ciebie opcje terminów w ankiecie Doodle, a lista ta będzie automatycznie aktualizowana w miarę dołączania kolejnych osób. Na bieżąco będziesz widzieć liczbę głosów oddanych na każdą opcję. Nie będziesz musiał otwierać ankiety w przeglądarce, aby sprawdzić jej status. Co więcej, uczestnicy mogą głosować na opcje najlepiej pasujące do ich harmonogramów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Tak będą wyglądały Twoje e-maile dla gości. Zagłosuj bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej!

*Na razie ta funkcja działa w ankietach grupowych Doodle i tylko wtedy, gdy uczestnicy korzystają z Gmaila jako klienta poczty.