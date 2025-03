AMP è un progetto (e una libreria) open-source che mira a creare pagine web che si caricano rapidamente per gli utenti. È probabile che l'abbiate già visto in azione, ma non lo sapevate, visto che più di 25 milioni di domini utilizzano già questa tecnologia.

AMP for Email è il progetto di Gmail per portare AMP nelle e-mail. Ciò significa che le vostre e-mail non saranno più blocchi statici di HTML che si ammuffiscono nella vostra casella di posta.

Abbiamo appena aggiunto questa fantastica funzione al nostro prodotto principale Doodle. Ora, quando inviate gli inviti alle riunioni ai vostri partecipanti, essi ne riceveranno uno utilizzando la tecnologia AMP4Email* .

L'invito via e-mail conterrà tutte le opzioni di tempo proposte per il sondaggio Doodle e verrà aggiornato automaticamente quando gli altri parteciperanno. Vedrete il numero di voti per ogni opzione man mano che si verificano. Non sarà necessario aprire il sondaggio nel browser per controllarne lo stato. Inoltre, i partecipanti possono votare le opzioni più adatte ai loro impegni direttamente dalla loro casella di posta elettronica.

Ecco come appariranno le e-mail per i vostri ospiti. Votate dalla vostra casella di posta!

*Per il momento questo funziona con i sondaggi di gruppo Doodle e quando i partecipanti utilizzano Gmail come client di posta elettronica.