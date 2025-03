AMP ist ein Open-Source-Projekt (und eine Bibliothek), das darauf abzielt, Webseiten zu erstellen, die für die Nutzer schnell laden. Wahrscheinlich haben Sie es bereits in Aktion gesehen, Sie wussten es nur nicht, da bereits mehr als 25 Millionen Domains diese Technologie nutzen.

AMP for Email ist das Projekt von Gmail, das AMP auf E-Mails übertragen soll. Das bedeutet, dass Ihre E-Mails nicht länger statische HTML-Blöcke sein werden, die in Ihrem Posteingang verschimmeln.

Wir haben diese großartige Funktion gerade zu unserem Kernprodukt Doodle hinzugefügt. Wenn Sie nun Meeting-Einladungen an Ihre Teilnehmer senden, erhalten diese eine E-Mail mit AMP4Email-Technologie*, die es uns ermöglicht, noch mehr interaktive Erlebnisse zu bieten.

Die E-Mail-Einladung enthält alle von Ihnen vorgeschlagenen Zeitoptionen für Ihre Doodle-Umfrage, und sie wird automatisch aktualisiert, wenn andere Teilnehmer daran teilnehmen. Sie sehen die Anzahl der Stimmen für jede Option, sobald sie abgegeben wird. Sie müssen die Umfrage nicht in Ihrem Browser öffnen, um den Status zu überprüfen. Außerdem können Ihre Teilnehmer direkt in ihrem Posteingang über die Optionen abstimmen, die am besten in ihren Zeitplan passen.

So werden Ihre E-Mails für Ihre Gäste aussehen. Stimmen Sie von Ihrem Posteingang aus ab!

*Im Moment funktioniert dies mit Doodle-Gruppenumfragen und wenn Ihre Teilnehmer Gmail als E-Mail-Client verwenden.