O AMP é um projeto de código aberto (e biblioteca) que tem como objetivo fazer páginas web que carreguem rapidamente para os usuários. É provável que você já o tenha visto em ação, pois você simplesmente não o conhecia, considerando que mais de 25 milhões de domínios já empregam esta tecnologia.

AMP para e-mail é o projeto do Gmail de trazer o AMP para o e-mail. Isto significa que seus e-mails não serão mais blocos estáticos de HTML que ficam mofados em sua caixa de entrada.

Acabamos de acrescentar esta incrível característica para fazer nosso produto principal Doodle. Assim, agora quando você enviar convites para reuniões a seus participantes, eles receberão um usando a tecnologia AMP4Email.* Isto nos permite proporcionar experiências mais envolventes e interativas.

O convite por e-mail terá todas as suas opções de tempo propostas para sua pesquisa Doodle, e será atualizado automaticamente quando outros participarem. Você verá o número de votos para cada opção à medida que elas ocorrerem. Você não terá que abrir a enquete em seu navegador para verificar o status. Além disso, seus participantes podem votar nas opções que melhor se adequam aos seus horários diretamente de sua caixa de entrada.

É assim que seus e-mails irão procurar seus convidados. Vote a partir de sua caixa de entrada!

*Por enquanto isto funciona com as pesquisas do Doodle Group, e quando seus participantes usam o Gmail como seu cliente de e-mail.