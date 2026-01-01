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Doodle की नई AMP4Groups तकनीक से अपने इनबॉक्स से वोट करें।

पढ़ने का समय: 2 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

how Doodle's AMP4Groups works

AMP एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट (और लाइब्रेरी) है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए वेब पेजों को तेजी से लोड करना है। संभावना है कि आपने इसे पहले ही काम करते हुए देखा होगा, बस आपको इसका पता नहीं था, क्योंकि 25 मिलियन से अधिक डोमेन पहले से ही इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

ईमेल के लिए एएमपी यह Gmail की परियोजना है जो ईमेल में AMP लाने के लिए है। इसका मतलब है कि आपके ईमेल अब HTML के स्थिर ब्लॉकों की तरह आपके इनबॉक्स में बेकार पड़े नहीं रहेंगे।

हमने अभी-अभी अपने मुख्य Doodle उत्पाद में यह शानदार सुविधा जोड़ी है। अब जब आप अपने प्रतिभागियों को मीटिंग निमंत्रण भेजेंगे, तो उन्हें AMP4Email तकनीक का उपयोग करके एक निमंत्रण प्राप्त होगा।* इससे हमें अधिक आकर्षक, इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने में मदद मिलती है।

ईमेल निमंत्रण में आपके Doodle पोल के लिए आपके द्वारा प्रस्तावित सभी समय विकल्प होंगे, और जब अन्य लोग भाग लेंगे तो यह स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। आप प्रत्येक विकल्प के लिए वोटों की संख्या होते ही देख पाएँगे। स्थिति देखने के लिए आपको अपना ब्राउज़र खोलकर पोल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, आपके प्रतिभागी सीधे अपने इनबॉक्स से ही उन विकल्पों पर वोट कर सकते हैं जो उनके शेड्यूल के लिए सबसे उपयुक्त हों।

यह इस तरह दिखेगा जब आपके मेहमानों को आपके ईमेल मिलेंगे। अपने इनबॉक्स से वोट करें!

फिलहाल यह Doodle ग्रुप पोल के साथ काम करता है, और जब आपके प्रतिभागी अपने ईमेल क्लाइंट के रूप में जीमेल का उपयोग करते हैं।

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