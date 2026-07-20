AMP är ett open source-projekt (och bibliotek) som syftar till att skapa webbsidor som laddas snabbt för användarna. Chansen är stor att du redan har sett det i praktiken utan att veta om det, med tanke på att mer än 25 miljoner domäner redan använder denna teknik.

AMP för e-post är Gmails projekt för att införa AMP i e-post. Det innebär att dina e-postmeddelanden inte längre kommer att vara statiska HTML-block som blir föråldrade i din inkorg.

Vi har precis lagt till den här fantastiska funktionen i vår huvudprodukt Doodle. Nu när du skickar mötesinbjudningar till dina deltagare kommer de att få dem via AMP4Email-tekniken.* Detta gör att vi kan erbjuda mer engagerande och interaktiva upplevelser.

I e-postinbjudan kommer alla de tidsalternativ du föreslagit för din Doodle-omröstning att finnas med, och den uppdateras automatiskt när andra deltar. Du ser antalet röster för varje alternativ i realtid. Du behöver inte öppna omröstningen i webbläsaren för att kontrollera statusen. Dessutom kan deltagarna rösta på de alternativ som passar bäst in i deras scheman direkt från sin inkorg.

Så här kommer dina e-postmeddelanden att se ut för dina gäster. Rösta direkt från din inkorg!

*För närvarande fungerar detta med omröstningar i Doodle Group, och när deltagarna använder Gmail som e-postklient.