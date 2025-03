AMP er et open source-projekt (og -bibliotek), der har til formål at lave websider, der indlæses hurtigt for brugerne. Du har sikkert allerede set det i aktion, men du vidste det bare ikke, da mere end 25 millioner domæner allerede anvender denne teknologi.

AMP for Email er Gmails projekt, der har til formål at bringe AMP til e-mail. Det betyder, at dine e-mails ikke længere vil være statiske HTML-blokke, der bliver mugne i din indbakke.

Vi har lige tilføjet denne fantastiske funktion til at gøre vores kerne Doodle-produkt. Så når du nu sender mødeinvitationer til dine deltagere, vil de modtage en invitation med AMP4Emailteknologi.* Det giver os mulighed for at levere mere engagerende, interaktive oplevelser.

E-mailinvitationen vil indeholde alle dine foreslåede tidsmuligheder for din Doodle-afstemning, og den vil automatisk blive opdateret, når andre deltager. Du vil se antallet af stemmer for hver mulighed, efterhånden som de forekommer. Du behøver ikke at åbne afstemningen i din browser for at tjekke status. Desuden kan dine deltagere stemme på de muligheder, der passer bedst til deres tidsplan, direkte fra deres indbakke.

Sådan vil dine e-mails se ud for dine gæster. Afstemning fra din indbakke!

*I øjeblikket fungerer dette med Doodle Group polls, og når dine deltagere bruger Gmail som deres e-mail-klient.