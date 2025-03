Vi præsenterede dig for Doodle 1:1...

Vi elsker møder. Men vi ved også, at det ikke er alle problemer, spørgsmål eller projekter, der bedst løses med et fuldt teammøde. Uanset om du skal tjekke ind hos direkte underordnede, foretage en præstationsvurdering eller chatte med potentielle nye medarbejdere, er en enkelt mødegang nogle gange alt, hvad du har brug for. Du har strømlinet størrelsen af dit møde; vi har strømlinet planlægningen af det. Tro det eller ej, men en Doodle 1:1 session tager endnu mindre tid at organisere end en Doodle-afstemning. Du skal blot sende en liste over acceptable tidsrum til din indbudte. Når de vælger et tidsrum, bliver det automatisk bogført i begge jeres kalendere. Du kan endda planlægge flere 1:1-sessioner med en enkelt invitation. En til en? Færdig og færdig!

...og til Bookable Calendar!

Det nytter ikke noget at sige "Min dør er altid åben". Hvis du virkelig ønsker at dyrke en kommunikativ og samarbejdsorienteret virksomhedskultur, så prøv i stedet at sige "Min kalender er åben". Doodles Bookable Calendar er en unik kalenderside, der giver dig fuld kontrol over dine tidsbestillinger. Tilpas din kalender, hvor du markerer grænser for arbejdsdage, tidligere forpligtelser og personlig tid. Derefter kan du dele linket med alle, der ønsker at mødes med dig. De vil kunne booke et af dine nominerede tidsrum uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. Aftaleplanlægning har aldrig været så intuitiv.

Vi har arbejdet endnu hårdere for at beskytte din sikkerhed.

Det er ikke bare irriterende at jonglere med adgangskoder og loginoplysninger til de mange apps og tjenester, du bruger i løbet af din arbejdsdag. Det er en alvorlig sikkerhedsrisiko. Det er her, Single Sign-On, eller SSO kommer ind i billedet. SSO er en sikker, webbaseret godkendelsesmekanisme. Den deler identiteter mellem organisationer og applikationer og kan fjerne behovet for, at enkeltpersoner skal huske separate loginoplysninger for hver af de apps og tjenester, de bruger dagligt. Når brugerne i stedet logger ind i virksomhedens virksomhedsmiljø, er de automatisk logget ind på enhver app inden for virksomhedens teknologiske stak, som it-administratoren har givet dem adgang til. Det er en meget nemmere og mere sikker måde at administrere alle dine loginoplysninger på. Vi er glade for at kunne sige, at Doodle nu tilbyder SSO-sikkerhed til alle vores Enterprise-kunder.

Vi har integreret med Zapier.

Det er sikkert at sige, at vi her hos Doodle har en tendens til at nørde med værktøjer og platforme, der øger produktiviteten og strømliner organisationer. Zapier er et sådant produkt. Det er et smart værktøj, der automatiserer dine online arbejdsgange og reducerer det virtuelle rod. Takket være vores hårdtarbejdende ingeniører og Zapier kan du nu integrere Doodle i din daglige arbejdsgang problemfrit ved at automatisere alle former for tidskrævende opgaver uden brug af kodning. Opsæt et vilkårligt antal af vores integrationer i dag for at øge din produktivitet, skære det irriterende travle arbejde væk og begynde at arbejde smartere, ikke hårdere!

Vi gav dig stemmeret!

Har du nogensinde hørt om AMP? Det er et open source-projekt, der har til formål at få websider til at indlæses hurtigere. AMP for Email er Gmails projekt, der har til formål at bringe AMP til e-mail, hvilket betyder, at dine e-mails ikke længere vil være statiske HTML-blokke, der bare ligger i din indbakke. Sejt, ikke? Det syntes vi også. Derfor har vi netop tilpasset denne fantastiske funktion til Doodle. Når du nu sender mødeinvitationer til dine deltagere, vil de modtage en med AMP4Emailteknologi, hvilket giver os mulighed for at give mere engagerende, interaktive oplevelser. Som altid vil din e-mailinvitation indeholde alle dine foreslåede tidsmuligheder for din Doodle-afstemning. Nu vil den også blive opdateret automatisk, når andre deltager. Du vil se stemmerne komme ind i realtid, og du behøver ikke at åbne afstemningen i din browser for at tjekke status. Desuden kan dine inviterede stemme på de muligheder, der passer bedst til deres tidsplan, direkte fra deres indbakke.

Vi tog en bid af Big Apple ... og sagde "Hey, y'all!" til Atlanta.

Vi havde allerede kontorer i Zürich, Berlin og Beograd. Men i 2019 udvidede Doodle til staterne med salgsteams etableret i New York og Atlanta!

Vi hentede Slack.

Du har længe kunnet planlægge dine Doodle-møder i Slack, men i år gjorde vi det endnu nemmere at fastsætte et mødetidspunkt uden nogensinde at forlade teamchatten. Vi har netop tilføjet vores Doodle-bot til vores pakke af in-Slack-funktioner. Doodle-botten giver dig mulighed for at oprette Doodle-afstemninger uden at forlade dit Slack-arbejdsområde i Slack automatisk. Når din afstemning er lukket, kan du dele den via direkte besked, skrive den i en hvilken som helst kanal eller invitere gæster via e-mail. Vi har for nylig tilføjet oprettelse af meningsmålinger med fri tekst og smarte forslag baseret på din tilgængelighed.

Og alt vores hårde arbejde er ikke gået ubemærket hen ...

Faktisk har G2 netop udnævnt Doodle til det bedst fungerende online værktøj til styring af aftaler, baseret på hundredvis af positive forbrugeranmeldelser. Det er vores signal til at åbne champagnen og fejre året der gik! Skål for endnu bedre møder i 2020.

Tak for at gøre Doodle til det bedst rangerende værktøj til mødeplanlægning i 2019. Vi ses næste år!