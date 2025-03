Apresentamos-lhe o Doodle 1:1...

Nós amamos reuniões. Mas também sabemos que nem todo problema, questão ou projeto é melhor resolvido com uma reunião de equipe completa. Quer você esteja fazendo check-in com relatórios diretos, realizando uma revisão de desempenho, ou conversando com possíveis novas contratações, às vezes um simples one-on-one é tudo o que você precisa. Você simplificou o tamanho de sua reunião; nós simplificamos sua programação. Acredite ou não, uma sessão Doodle 1:1 leva ainda menos tempo para ser organizada do que uma pesquisa Doodle. Basta enviar uma lista de faixas horárias aceitáveis para seu convidado. Uma vez escolhido um horário, ele será automaticamente reservado para os dois calendários. Você pode até agendar vários 1:1s com um simples convite. Um a um? Feito e pronto!

...e ao Calendário Reservável!

Não adianta dizer: "Minha porta está sempre aberta". Se você realmente quer cultivar uma cultura corporativa comunicativa e colaborativa, tente dizer "Meu calendário está aberto", em vez disso. O Calendário de Agenda Reservável da Doodle é uma página de calendário única que lhe dá controle total sobre suas marcações. Personalize seu calendário, marcando os limites de dias úteis, compromissos prévios e tempo pessoal. Em seguida, compartilhe o link com qualquer pessoa que queira se encontrar com você. Eles poderão reservar um de seus horários indicados sem nenhum e-mail para frente e para trás. O agendamento de compromissos nunca foi tão intuitivo.

Trabalhamos ainda mais para salvaguardar sua segurança.

Fazer malabarismos com senhas e informações de login para os múltiplos aplicativos e serviços que você utiliza ao longo de seu dia de trabalho não é apenas uma dor. É um sério risco de segurança. É aí que entra Single Sign-On, ou SSO, ou SSO. O SSO é um mecanismo de autenticação seguro, baseado na web. Ele compartilha identidades entre organizações e aplicativos e pode eliminar a necessidade de os indivíduos se lembrarem de informações de login separadas para cada um dos aplicativos e serviços que utilizam diariamente. Em vez disso, quando os usuários fazem login no ambiente empresarial de sua empresa, eles são automaticamente conectados a qualquer aplicativo dentro da pilha tecnológica da empresa que o administrador de TI lhes forneceu acesso. É uma maneira muito mais fácil e segura de gerenciar todas as suas informações de login. Temos o prazer de dizer que a Doodle agora oferece segurança SSO a todos os nossos clientes empresariais.

Integração com Zapier.

É seguro dizer que aqui na Doodle, temos a tendência de nos passar por cima de ferramentas e plataformas que aumentam a produtividade e agilizam as organizações. Zapier é um desses produtos. É uma ferramenta sofisticada que automatiza seus fluxos de trabalho on-line e reduz a desordem virtual. Graças a nossos engenheiros que trabalham duro, e Zapier, você pode agora integrar o Doodle em seu fluxo de trabalho diário sem problemas, automatizando todos os tipos de tarefas demoradas, com codificação zero necessária. Configure qualquer número de nossas integrações hoje para aumentar sua produtividade, cortar o incômodo trabalho ocupado e começar a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil!

Nós lhe demos o direito de votar!

Já ouviu falar da AMP? É um projeto de código aberto que visa fazer com que as páginas web sejam carregadas mais rapidamente. O AMP para Email é o projeto do Gmail para trazer o AMP para o email, o que significa que seus emails não serão mais blocos estáticos de HTML apenas sentados em sua caixa de entrada. Legal, certo? Nós também achamos que sim. É por isso que acabamos de adaptar este recurso fantástico para o Doodle. Agora, quando você enviar convites para reuniões aos seus participantes, eles receberão um usando a tecnologia AMP4Email, que nos permite proporcionar experiências mais envolventes e interativas. Como sempre, seu convite por e-mail terá todas as suas opções de tempo propostas para sua pesquisa Doodle. Agora, ela também será atualizada automaticamente quando outros participantes participarem. Você verá os votos chegando em tempo real, e não precisará abrir a enquete em seu navegador para verificar o status. Além disso, seus convidados podem votar nas opções que melhor se adequam aos seus horários diretamente de sua caixa de entrada.

Demos uma dentada na Big Apple... e dissemos "Ei, pessoal!" para Atlanta.

Já tínhamos escritórios em Zurique, Berlim e Belgrado. Mas 2019 viu a Doodle se expandindo para os estados, com equipes de vendas estabelecidas em Nova Iorque e Atlanta!

Pegamos a folga.

Há muito tempo você pode agendar suas reuniões Doodle em Slack, mas este ano tornamos ainda mais fácil fixar um horário de reunião sem nunca sair do bate-papo da equipe. Acabamos de adicionar nosso Doodle-bot ao nosso conjunto de recursos in-Slack. O Doodle bot permite que você crie enquetes Doodle sem deixar seu espaço de trabalho Slack em Slack automaticamente. Uma vez fechada sua enquete, você pode compartilhá-la via mensagem direta, publicá-la em qualquer canal, ou convidar convidados via e-mail. Adicionamos recentemente a criação de enquetes em texto grátis e sugestões inteligentes com base em sua disponibilidade.

E todo nosso trabalho duro não passou despercebido.

De fato, a G2 acaba de nomear a Doodle como a ferramenta de gerenciamento de compromissos on-line de melhor desempenho, com base em centenas de avaliações positivas dos consumidores. Essa é a nossa deixa para abrir o champanhe e celebrar o ano que foi! Um brinde à realização de reuniões ainda melhores em 2020.

**Obrigado por tornar o Doodle a melhor ferramenta de programação de reuniões em 2019. Vejo todos vocês no próximo ano!