Wat is een evaluatiebijeenkomst?

Een evaluatiebijeenkomst is een kans voor mensen om terug te blikken op een project of evenement en feedback te geven. Bij evaluatiebijeenkomsten gaat het vooral om het reflecteren op prestaties (zowel op persoonlijk als op bedrijfsniveau) en het bedenken van manieren om het in de toekomst beter te doen.

Hoewel er verschillende soorten evaluatiegesprekken kunnen zijn, gaan de meeste over prestaties en manieren om die te verbeteren. Alle organisaties houden de koers door elke nieuwe strategie te evalueren en de voortgang van hun medewerkers in de gaten te houden.

Evaluatiebijeenkomsten zijn cruciaal om een bepaalde periode en de geboekte vooruitgang te bespreken en te analyseren. Je kunt zelf bepalen of je de prestaties, de strategieën of de bedrijfsvoering wilt evalueren. Hoewel de manier waarop je dit doet kan verschillen, is het belangrijk dat je stilstaat bij wat goed ging, wat niet zo goed ging en wat er verbeterd kan worden.

Zorg er ook voor dat je de vergadering goed vastlegt, zodat de beslissingen kunnen worden uitgevoerd en degenen die er niet bij waren op de hoogte kunnen worden gebracht.

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Hoe houd je een evaluatiebijeenkomst?

Allereerst hangt het ervan af wat je gaat bespreken. Een functioneringsgesprek met een medewerker is anders dan een strategisch gesprek. Bereid je goed voor op wat je gaat bespreken. Bekijk de benodigde documenten waarin de prestaties zijn vastgelegd en maak aantekeningen van de punten die je tijdens het gesprek moet bespreken.

Het doel van deze bijeenkomsten is om bedrijven te helpen hun prestaties te verbeteren door alle aanpakken die ze hebben geprobeerd onder de loep te nemen en te bepalen welke het beste werkt.

Functiegesprekken bieden de kans om na te denken over persoonlijke loopbaanontwikkeling en om medewerkers te begeleiden en te ondersteunen. Het doel is om medewerkers te stimuleren en te inspireren om te leren en te groeien.

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Je zou kunnen overwegen om de vergadering op te splitsen in specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de prestaties van medewerkers, veiligheidsprotocollen of managementkwesties. Zo wordt het voor jou en de aanwezigen makkelijker om bij het relevante onderwerp te blijven en de belangrijkste punten te begrijpen.

Er zijn verschillende voordelen aan het houden van een evaluatiebijeenkomst, maar het grootste voordeel is waarschijnlijk de kans om te leren van dingen die niet zo goed gingen en die de volgende keer te verbeteren.

Als er veel te bespreken valt, kun je overwegen om het in meerdere vergaderingen op te splitsen, zodat elke vergadering productief is en medewerkers niet het gevoel krijgen dat ze overspoeld worden met informatie.

Zorg er ten slotte altijd voor dat je aantekeningen maakt en deze tijdens volgende vergaderingen nog eens doornemt, zodat je niet terugvalt in werkwijzen die niet hebben gewerkt.

Hoe plan je een evaluatiegesprek in?

Het is niet makkelijk om mensen bij elkaar te krijgen voor een vergadering, maar dat is nou net waar Doodle kan het makkelijker maken.

Maak een Groepspoll

Met Groepspoll Je kunt in een mum van tijd een heleboel mensen bij elkaar krijgen voor een projectbespreking. Het enige wat je hoeft te doen, is een aantal tijdstippen selecteren en die naar je teamleden sturen. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en binnen een paar minuten heb je een tijdstip om af te spreken.

Als je een functioneringsgesprek met een medewerker moet voeren, 1:1 Hiermee kun je je beschikbaarheid aangeven, die versturen, en dan kiest de ander een moment waarop hij of zij tijd heeft. Dat wordt dan aan jullie beider agenda’s toegevoegd. Simpel.

Doodle Professional Zo kun je je agenda helemaal naar eigen wens inrichten. Voeg je eigen huisstijl toe aan uitnodigingen voor vergaderingen, zodat ze er precies zo uitzien als jij wilt. Schakel de advertenties uit en voeg je favoriete videoconferentietool toe, zodat je makkelijk online of in persoon kunt vergaderen.