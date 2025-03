O que é uma reunião de revisão?

Uma reunião de revisão é uma oportunidade para que as pessoas reflitam sobre um projeto ou evento e dêem feedback. O foco das reuniões de revisão é refletir sobre o desempenho (a nível pessoal e da empresa) e pensar em maneiras de melhorar no futuro.

Embora possa haver diferentes tipos de reuniões de revisão, a maioria delas se preocupa com o desempenho e as formas de melhorá-lo. Todas as organizações permanecem no caminho certo, revisando cada nova estratégia e monitorando o progresso de seus funcionários.

As reuniões de revisão são cruciais para discutir e analisar um período específico e o progresso feito. Você pode decidir se deve rever o desempenho, as estratégias ou as operações da empresa. Embora os estilos de revisão possam variar, o importante é garantir que você reflita sobre o que correu bem, o que não correu e o que poderia ser melhorado.

Além disso, não deixe de documentar sua reunião para que as decisões possam ser implementadas e o feedback aos que não estão presentes.

Como você realiza uma reunião de revisão?

Antes de mais nada, depende do que você está revendo. Uma revisão de funcionário será diferente de uma revisão de estratégia. Prepare o que você vai revisar. Veja os documentos necessários que acompanharam o desempenho e faça anotações sobre o que você precisa falar na reunião.

O objetivo destas reuniões é ajudar as empresas a otimizar seu desempenho, passando por todas as abordagens que adotaram e determinando qual delas funciona melhor.

As reuniões de análise de desempenho oferecem oportunidades para considerar o desenvolvimento pessoal da carreira e para dirigir e apoiar os funcionários. O objetivo é capacitar e inspirar os funcionários a aprender e crescer.

Você deve pensar em segmentar a reunião em áreas específicas. Por exemplo, o desempenho dos funcionários, protocolos de segurança ou preocupações gerenciais. Isto tornará mais fácil para você e para os presentes se aterem ao tópico relevante e compreenderem as tomadas de decisão.

Há vários benefícios em realizar uma reunião de revisão, mas o maior provavelmente é a chance de aprender com coisas que não correram tão bem e otimizá-las da próxima vez.

Se há muito o que falar, pense em dividi-lo em várias reuniões para que cada uma seja produtiva e não deixe os funcionários se sentindo sobrecarregados com informações.

Finalmente, certifique-se sempre de manter anotações e revisá-las em reuniões futuras para não cair de novo em formas que não têm funcionado.

Como agendar uma reunião de revisão

