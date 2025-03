Was ist eine Überprüfungssitzung?

Ein Review-Meeting ist eine Gelegenheit für die Teilnehmer, über ein Projekt oder eine Veranstaltung nachzudenken und Feedback zu geben. Der Schwerpunkt von Beurteilungsgesprächen liegt auf der Reflexion der Leistung (auf persönlicher und Unternehmensebene) und auf der Suche nach Möglichkeiten, sich in Zukunft zu verbessern.

Obwohl es verschiedene Arten von Besprechungen geben kann, geht es in den meisten Fällen um die Leistung und Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung. Alle Unternehmen bleiben auf dem richtigen Weg, indem sie jede neue Strategie überprüfen und die Fortschritte ihrer Mitarbeiter überwachen.

Besprechungen zur Überprüfung sind wichtig, um einen bestimmten Zeitraum und die erzielten Fortschritte zu diskutieren und zu analysieren. Sie können entscheiden, ob Sie die Leistung, die Strategien oder die Unternehmensabläufe überprüfen wollen. Auch wenn die Art der Überprüfung variieren kann, ist es wichtig, dass Sie darüber nachdenken, was gut gelaufen ist, was nicht und was verbessert werden könnte.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Ihre Sitzung dokumentieren, damit die Entscheidungen umgesetzt werden können und auch diejenigen, die nicht anwesend waren, ein Feedback erhalten.

Wie halten Sie eine Besprechung ab?

Zunächst einmal hängt es davon ab, was Sie besprechen wollen. Eine Mitarbeiterbesprechung wird anders ablaufen als eine Strategiebesprechung. Bereiten Sie vor, was Sie besprechen werden. Sehen Sie sich die notwendigen Dokumente zur Leistungsbeurteilung an und machen Sie sich Notizen, worüber Sie in der Besprechung sprechen müssen.

Ziel dieser Besprechungen ist es, den Unternehmen zu helfen, ihre Leistung zu optimieren, indem sie jeden Ansatz, den sie verfolgt haben, durchgehen und feststellen, welcher davon am besten funktioniert.

Leistungsbeurteilungsgespräche bieten die Möglichkeit, die persönliche Karriereentwicklung zu berücksichtigen und die Mitarbeiter anzuleiten und zu unterstützen. Ziel ist es, die Mitarbeiter zu befähigen und zu inspirieren, zu lernen und zu wachsen.

Sie sollten darüber nachdenken, die Besprechung in bestimmte Bereiche zu unterteilen. Zum Beispiel die Leistung der Mitarbeiter, die Sicherheitsprotokolle oder die Anliegen des Managements. Dadurch wird es für Sie und die Teilnehmer einfacher, sich an das jeweilige Thema zu halten und die Erkenntnisse zu verstehen.

Eine Besprechung hat mehrere Vorteile, aber der größte ist wahrscheinlich die Möglichkeit, aus Dingen zu lernen, die nicht so gut gelaufen sind, und sie beim nächsten Mal zu optimieren.

Wenn es viel zu besprechen gibt, sollten Sie darüber nachdenken, die Besprechung auf mehrere Sitzungen aufzuteilen, damit jede einzelne produktiv ist und die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, mit Informationen überschüttet zu werden.

Und schließlich sollten Sie immer darauf achten, dass Sie Notizen machen und diese in künftigen Besprechungen überprüfen, damit Sie nicht in Verhaltensweisen zurückfallen, die sich nicht bewährt haben.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

So planen Sie eine Besprechung

Es ist nicht einfach, Leute für ein Treffen zusammenzubringen, aber genau das kann Doodle vereinfachen.

Mit Gruppenumfrage können Sie im Handumdrehen viele Leute für eine Projektbesprechung zusammenbringen. Sie müssen nur eine Reihe von Zeiten auswählen und sie an die Mitglieder Ihrer Gruppe senden. Diese entscheiden dann, was ihnen passt, und in wenigen Minuten haben Sie einen Termin für ein Treffen.

Wenn Sie eine Mitarbeiterbesprechung durchführen müssen, können Sie mit 1:1 Ihre Verfügbarkeit festlegen, sie verschicken und die betreffende Person wählt eine Zeit aus, zu der sie frei ist. Der Termin wird dann in Ihren beiden Kalendern eingetragen. Ganz einfach.

Mit Doodle Professional können Sie die Terminplanung nach Ihren Vorstellungen gestalten. Fügen Sie den Einladungen zu Besprechungen Ihr eigenes Branding hinzu, damit sie so aussehen, wie Sie es wünschen. Verzichten Sie auf Werbung und fügen Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenzprogramm hinzu, damit Sie sich problemlos online oder persönlich treffen können.

Mit Doodle können Sie alles, was Sie brauchen, leicht überprüfen. Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails, kein Stress mehr, einfach mehr freie Zeit, die Sie für wichtigere Dinge nutzen können. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.