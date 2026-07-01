Vad är ett utvärderingsmöte?

Ett utvärderingsmöte är ett tillfälle för deltagarna att reflektera över ett projekt eller ett evenemang och ge synpunkter. Syftet med utvärderingsmöten är att reflektera över prestationer (både på personlig nivå och på företagsnivå) och att fundera över hur man kan förbättra sig i framtiden.

Även om det kan finnas olika typer av utvärderingsmöten handlar de flesta om prestationer och hur man kan förbättra dem. Alla organisationer ser till att hålla sig på rätt kurs genom att utvärdera varje ny strategi och följa upp sina medarbetares framsteg.

Utvärderingsmöten är avgörande för att diskutera och analysera en viss period och de framsteg som gjorts. Ni kan själva bestämma om ni vill utvärdera prestationer, strategier eller företagets verksamhet. Även om utvärderingsmetoderna kan variera är det viktigaste att se till att ni reflekterar över vad som gick bra, vad som inte gick bra och vad som kan förbättras.

Se också till att dokumentera mötet så att besluten kan genomföras och så att de som inte var närvarande kan få återkoppling.

Hur genomför man ett utvärderingsmöte?

Först och främst beror det på vad du ska utvärdera. En medarbetarutvärdering skiljer sig från en strategisk utvärdering. Förbered vad du ska utvärdera. Gå igenom de dokument som visar prestationsutvecklingen och gör anteckningar om vad du behöver ta upp under mötet.

Syftet med dessa möten är att hjälpa företagen att optimera sina resultat genom att gå igenom alla strategier de har använt och avgöra vilken som fungerar bäst.

Utvärderingssamtalen ger tillfälle att diskutera den personliga karriärutvecklingen samt att vägleda och stödja medarbetarna. Syftet är att stärka och inspirera medarbetarna att lära sig och utvecklas.

Du bör överväga att dela upp mötet i olika teman. Till exempel medarbetarnas prestationer, säkerhetsrutiner eller ledningens frågor. Detta underlättar för både dig och deltagarna att hålla sig till det aktuella ämnet och förstå vad som är viktigt att ta med sig.

Det finns flera fördelar med att hålla ett utvärderingsmöte, men den största är förmodligen möjligheten att dra lärdom av det som inte gick så bra och förbättra det nästa gång.

Om det finns mycket att diskutera, överväg att dela upp det på flera möten så att varje möte blir produktivt och så att medarbetarna inte känner sig överväldigade av all information.

Se till att alltid föra anteckningar och gå igenom dem vid kommande möten, så att ni inte faller tillbaka i gamla vanor som inte har fungerat.

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Så här bokar du ett utvärderingsmöte

Det är inte lätt att samla folk till ett möte, men det är just där Doodle kan göra det enkelt.

Med Group Poll Du kan samla ihop många personer för en projektgenomgång på nolltid. Allt du behöver göra är att välja ett antal tidsalternativ och skicka dem till medlemmarna i din grupp. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och inom några minuter har du bestämt ett mötesdatum.

Om du behöver genomföra en medarbetarsamtal, 1:1 Här kan du ange när du är tillgänglig, skicka ut informationen, och den berörda personen väljer en tidpunkt då hen är ledig. Den läggs sedan till i båda era kalendrar. Enkelt.

Doodle Professional ger dig möjlighet att sköta schemaläggningen på ditt eget sätt. Lägg till ditt eget varumärke i mötesinbjudningarna så att de ser ut precis som du vill. Slipp annonserna och koppla in ditt favoritverktyg för videokonferenser så att du enkelt kan träffas online eller ansikte mot ansikte.