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बैठक के प्रकार

समीक्षा बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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समीक्षा बैठक क्या है?

समीक्षा बैठक लोगों को किसी परियोजना या कार्यक्रम पर विचार करने और प्रतिक्रिया देने का अवसर देती है। समीक्षा बैठकों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और कंपनी स्तर पर प्रदर्शन पर विचार करना और भविष्य में सुधार के तरीकों पर सोचना है।

हालांकि समीक्षा बैठकों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, उनमें से अधिकांश प्रदर्शन और उसे सुधारने के तरीकों से संबंधित होती हैं। सभी संगठन प्रत्येक नई रणनीति की समीक्षा करके और अपने कर्मचारियों की प्रगति की निगरानी करके सही मार्ग पर बने रहते हैं।

समीक्षा बैठकें किसी विशिष्ट अवधि और उसमें हुई प्रगति पर चर्चा करने तथा विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आप यह निर्णय ले सकते हैं कि प्रदर्शन, रणनीतियाँ या कंपनी के संचालन की समीक्षा करनी है। हालांकि समीक्षा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इस पर विचार करें कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है।

साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि आपकी बैठक का दस्तावेजीकरण हो, ताकि निर्णय लागू किए जा सकें और उपस्थित न रहे लोगों को प्रतिक्रिया दी जा सके।

आप समीक्षा बैठक कैसे आयोजित करते हैं?

सबसे पहले, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या समीक्षा कर रहे हैं। एक कर्मचारी समीक्षा रणनीति समीक्षा से अलग होगी। आप जो समीक्षा करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करें। प्रदर्शन को ट्रैक करने वाले आवश्यक दस्तावेज़ देखें और बैठक में जिन बातों पर आपको चर्चा करनी है, उनके नोट्स बना लें।

इन बैठकों का उद्देश्य कंपनियों को उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करना है, उनके द्वारा अपनाए गए प्रत्येक दृष्टिकोण की समीक्षा करके यह निर्धारित करना कि कौन सा सबसे प्रभावी है।

प्रदर्शन समीक्षा बैठकें व्यक्तिगत करियर विकास पर विचार करने तथा कर्मचारियों का मार्गदर्शन और समर्थन करने के अवसर प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सीखने और विकसित होने के लिए सशक्त बनाना और प्रेरित करना है।

आपको बैठक को विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करने के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्मचारी प्रदर्शन, सुरक्षा प्रोटोकॉल या प्रबंधन संबंधी चिंताएँ। इससे आपके और उपस्थित लोगों के लिए संबंधित विषय पर बने रहना और मुख्य बिंदुओं को समझना आसान हो जाएगा।

समीक्षा बैठक आयोजित करने के कई लाभ हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा लाभ उन चीज़ों से सीखने का अवसर है जो उतनी अच्छी नहीं रहीं, और अगली बार उन्हें बेहतर बनाने का मौका।

यदि बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसे कई बैठकों में विभाजित करने पर विचार करें, ताकि प्रत्येक बैठक उत्पादक हो और कर्मचारी जानकारी के बोझ तले दबे हुए महसूस न करें।

अंत में, हमेशा नोट्स बनाएँ और भविष्य की बैठकों में उनकी समीक्षा करें, ताकि आप उन तरीकों पर वापस न जाएँ जो कारगर नहीं रहे हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

समीक्षा बैठक कैसे निर्धारित करें

लोगों को बैठक के लिए एक साथ लाना आसान नहीं है, लेकिन वहीं Doodle आसान बना सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप बहुत से लोगों को बिना किसी देरी के एक परियोजना समीक्षा के लिए एक साथ ला सकते हैं। बस आपको समय की एक श्रृंखला चुननी है और उसे अपने समय के सदस्यों को भेजना है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और कुछ ही मिनटों में आपके पास मिलने का समय तय हो जाएगा।

यदि आपको कर्मचारी समीक्षा करनी है, एक-एक यह आपको अपनी उपलब्धता निर्धारित करने और भेजने की सुविधा देता है, और संबंधित व्यक्ति अपनी खाली समय में से कोई समय चुनता है। फिर इसे आपके दोनों कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। सरल।

Doodle Professional यह आपको अपनी पसंद के अनुसार शेड्यूलिंग करने की सुविधा देता है। मीटिंग निमंत्रणों में अपनी ब्रांडिंग जोड़ें, ताकि वे आपकी इच्छानुसार दिखें। विज्ञापनों को हटाएँ और अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ें, ताकि आप आसानी से ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से मिल सकें।

Doodle यह आपके लिए आवश्यक किसी भी चीज़ की समीक्षा करना आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय होगा। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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