AMP is een open-sourceproject (en bibliotheek) dat ervoor zorgt dat webpagina’s snel laden voor gebruikers. De kans is groot dat je het al in actie hebt gezien, maar dat je het gewoon niet wist, aangezien meer dan 25 miljoen domeinen deze technologie al gebruiken.

AMP voor e-mail is het project van Gmail om AMP in e-mail te integreren. Dit betekent dat je e-mails niet langer statische stukjes HTML zijn die in je inbox blijven liggen.

We hebben zojuist deze geweldige functie toegevoegd aan ons Doodle-kernproduct. Dus als je nu uitnodigingen voor vergaderingen naar je deelnemers stuurt, ontvangen ze die via AMP4Email-technologie.* Hierdoor kunnen we boeiendere, interactieve ervaringen bieden.

In de uitnodigingsmail staan alle tijdstippen die je hebt voorgesteld voor je Doodle-enquête, en deze wordt automatisch bijgewerkt zodra anderen meedoen. Je ziet meteen hoeveel stemmen er op elke optie zijn uitgebracht. Je hoeft de poll niet in je browser te openen om de status te checken. Bovendien kunnen je deelnemers direct vanuit hun inbox stemmen op de opties die het beste bij hun agenda passen.

Zo zien je e-mails er voor je gasten uit. Stem gewoon vanuit je inbox!

*Op dit moment werkt dit met Doodle-Groepspolls, en alleen als je deelnemers Gmail als e-mailprogramma gebruiken.