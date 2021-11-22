Doodle op AMP 2018

UPDATE: Download Doodle 1:1 nu, compleet met de AMP for Email-technologie van Gmail.

We vinden het supergaaf dat onze eigen Michael Wuergler dit jaar een presentatie heeft gegeven op de AMP conferentie in Amsterdam.

AMP is een open-sourceproject dat tot doel heeft het web voor iedereen beter te maken door snellere webpagina’s te maken die op alle platforms beter presteren. Onlangs heeft Google gewerkt om de kracht van dit framework in Gmail te integreren, en ze hebben ons gevraagd om een paar apps te ontwikkelen voor het nieuwe prototype.

Vanaf nu zijn e-mails niet langer statische stukken HTML die in je inbox blijven liggen en verouderen. Met deze technologie kunnen ontwikkelaars boeiende, interactieve e-mailervaringen creëren. Je e-mails worden dynamischer; ze blijven levendig en veranderen in de loop van de tijd. AMP voor e-mail zorgt ervoor dat je e-mails altijd up-to-date blijven, elke keer dat je ze opent.

Wat betekent dit voor Doodle?

Dat betekent dat je updates over de poll rechtstreeks in je inbox kunt krijgen. En dan heb ik het niet over meldingsmails; ik bedoel dat je oorspronkelijke beheerdersmail automatisch wordt bijgewerkt zodra mensen hun keuze maken in je poll. Je kunt in realtime bijhouden wie er op wat heeft gestemd in je poll. Je kunt zelfs een einddatum kiezen en de poll direct vanuit je inbox afsluiten. En dat allemaal zonder je browser te openen. Het vinden van een geschikt moment om af te spreken gaat sneller en makkelijker nu je polls rechtstreeks vanuit je e-mail kunt beheren.

We wachten tot Google AMP for Email uitrolt, en dan kunnen we aan de slag om jullie al onze toffe AMP-projecten te laten zien.

Als je geïnteresseerd bent in AMP en de presentatie van Michael wilt zien, kun je de onderstaande video bekijken. Hij begint rond 6:30.