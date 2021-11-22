Vandaag kondigt Doodle met trots de nieuwste zakelijke tool in onze reeks aan: Doodle 1:1! Doodle is altijd al een van de beste manieren geweest om vergaderingen met groepen te plannen, en nu introduceren we de ultieme oplossing voor het regelen van één-op-één-afspraken. Plan een afspraak in je agenda in twee stappen!

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We hebben de suggesties en feedback van onze bètalancering gebundeld om je een heleboel geweldige nieuwe functies te bieden, naast de nieuwe dynamische e-mailtechnologie van Gmail.

Wat is er nieuw en hoe werkt het?

Houd het simpel met Doodle 1:1

We zijn heel blij om aan te kondigen dat Er zijn nu geweldige nieuwe functies beschikbaar in Doodle 1:1. Als je op de drie puntjes bij een uitnodiging in je dashboard klikt, zie je de opties om deze te bewerken, te archiveren en te dupliceren. Dit waren de functies waar onze vele bètagebruikers het meest om vroegen.

Met de duplicatiefunctie kun je dezelfde uitnodiging naar meerdere mensen sturen. Zo kun je nu een reeks één-op-één-afspraken inplannen met verschillende mensen, of het nu klanten, collega’s of studenten zijn. Als iemand een tijdstip uit je uitnodiging kiest, laten we dat gewoon niet zien aan de overige genodigden. Wij regelen de planning, zodat jij gewoon door kunt gaan met je dag.

We zijn ook heel blij om een nieuwe, flexibele kalenderinterface aan te kondigen, genaamd Click2Create. Als je een uitnodiging opstelt, kun je ergens in je agenda klikken om een tijdslot aan te maken. Kies meerdere tijdsduuropties en zorg ervoor dat je een paar opties aanbiedt, zodat je gasten de vergadering kunnen bijwonen.

Bespaar tijd met dynamische e-mails

Het beste hebben we zeker voor het laatst bewaard: Doodle 1:1 maakt nu gebruik van de nieuwe AMP for Email-technologie van Gmail. Je kunt er meer over lezen op de technische details vind je hier, maar kort gezegd kunnen je genodigden rechtstreeks vanuit je e-mailuitnodiging een tijdstip kiezen om af te spreken. Ze hoeven geen link naar de website te volgen om mee te doen! E-mailuitnodigingen zijn volledig dynamisch en worden automatisch bijgewerkt met nieuwe informatie. Als een van je tijdvakken al is gekozen, wordt die niet meer in je e-mailuitnodiging getoond. Geen saaie, statische e-mails meer, hoe cool is dat? Gmail is op 26 maart begonnen met de uitrol van AMP; iedereen zou het binnen twee weken na die datum moeten hebben.

Met Doodle Premium bieden we je een complete set tools om elk evenement of elke vergadering te organiseren. Met Doodle ben je minder tijd kwijt aan het plannen en heb je meer tijd om dingen te doen. Begin vandaag nog met je gratis proefperiode.