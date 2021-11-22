Vandaag kondigen we met veel plezier de de lancering van Doodle’s ultieme oplossing voor één-op-één-afspraken, Doodle 1:1. We hebben heel veel nieuwe functies toegevoegd waar we aan hebben gewerkt op basis van al jullie geweldige feedback uit de bètaversie. De meest opvallende functie is de baanbrekende nieuwe technologie van Gmail, AMP for Email, die zorgt voor dynamische e-mailuitnodigingen, zodat je genodigden altijd over de meest recente informatie beschikken.

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Voordat we op de details ingaan, kunnen we alvast zeggen dat deze toevoeging al lang op zich heeft laten wachten. Doodle is een van de eerste bedrijven die deze technologie heeft geïmplementeerd. Je kunt zelfs kijken naar een lezing van een van onze ontwikkelaars, Michael, op de AMP-conferentie vorig jaar.

Wat is AMP voor e-mail?

AMP is een open-sourceproject (en bibliotheek) dat ervoor zorgt dat webpagina’s snel laden voor gebruikers. De kans is groot dat je het al in actie hebt gezien, maar dat je het gewoon niet wist, aangezien meer dan 25 miljoen domeinen deze technologie al gebruiken. AMP for Email is het project van Gmail om AMP naar e-mail te brengen. Dit betekent dat je e-mails niet langer statische stukjes HTML zijn die in je inbox blijven liggen. Ze blijven actueel en worden automatisch bijgewerkt met nieuwe informatie. Gmail verandert de manier waarop e-mail werkt fundamenteel, en aangezien e-mail het enige onderdeel van het web is dat sinds de uitvinding van het internet hetzelfde is gebleven, is dat best wel spannend. Houd er rekening mee dat Gmail op 26 maart is begonnen met de uitrol van AMP, dus vanaf twee weken na die datum kan iedereen dynamische e-mails zien.

Wat betekent dit voor Doodle?

AMP voor e-mail Hierdoor hebben we met Doodle 1:1 boeiendere, interactieve ervaringen kunnen creëren. Telkens als je een Doodle 1:1-uitnodiging verstuurt, kan de ontvanger direct vanuit de e-mail reageren, zonder dat hij of zij een link hoeft te gebruiken die de browser opent en naar onze website leidt. Dit betekent uiteindelijk dat je geen verschillende apps meer hoeft te gebruiken, niet meer vervelend heen en weer hoeft te schakelen en meer kunt doen vanuit je inbox.

Het werkt twee kanten op: je genodigden kunnen direct vanuit je e-mail op opties stemmen, en je e-mail wordt automatisch aangevuld met nieuwe informatie uit Doodle. Als iemand een van je opties kiest en je hebt uitnodigingen naar meerdere mensen gestuurd, wordt de gekozen optie niet getoond aan je andere genodigden. Als je nog andere wijzigingen in je uitnodiging voor de vergadering wilt aanbrengen, worden die wijzigingen automatisch doorgevoerd in de uitnodigingen die je al hebt verstuurd.

Met AMP for Email kunnen we meer mogelijkheden verkennen op het gebied van planning en manieren om je vergaderleven makkelijker te maken. Neem contact met ons op en laat ons weten wat je ervan vindt! Jouw opmerkingen helpen ons bij het ontwikkelen van de volgende versie van Doodle 1:1.