4 statistieken die elke universiteit zou moeten kennen

#1

Als je 10-12 minuten besteedt aan het plannen van je dag, bespaar je gedurende de dag minstens 2 uur aan verspilde tijd en moeite

Bron: „Eat the Frog“ van Brian Tracy

Tijd is tegenwoordig schaars. De studentenervaring Het is niet meer wat het geweest is. Alle lessen zijn online. Afspreken met klasgenoten om samen te studeren beperkt zich nu tot Zoom-videochats. En laten we de vele andere buitenschoolse activiteiten op de agenda’s van de studenten niet vergeten. Het spreekt voor zich dat tijd tegenwoordig schaars is.

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Eenvoudige organisatie en planning kunnen al snel uitmonden in chaos en verwarring. Maak tijd vrij om je tijd in te delen. Reserveer de eerste 30 minuten in je agenda om je dag te organiseren en prioriteiten te stellen voor je studietaken. Zorg ervoor dat dat tijdsblok niet als beschikbaar wordt weergegeven in je agenda, zodat anderen die een afspraak met je willen maken, je geplande organisatietijd niet kunnen verstoren.

#2

87 procent van de studenten zegt dat betere vaardigheden op het gebied van tijdmanagement en organisatie hen zouden helpen betere cijfers te halen

Bron: Filemaker, Inc.

Kan tijdmanagement Heeft dat echt invloed op de studieresultaten van studenten? Kort gezegd: ja. Tegenwoordig hebben de meeste studenten niet alleen hun studie te regelen. Ze lopen stage, zitten in studieverenigingen, doen vrijwilligerswerk bij goede doelen, spelen in sportteams en nog veel meer. Dat is best veel voor een student om te bolwerken.

Digitale hulpmiddelen liggen voor het grijpen. Ze vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren allerlei taken. Maak er gebruik van. In plaats van een langdurige e-mailwisseling met je docent om feedback te krijgen over je prestaties in de les of een tentamen, stuur je hem of haar gewoon de link naar je persoonlijke agenda. Als er belangrijke informatie is die je docent tijdens de afspraak zelf moet weten, maak daar dan een verplichte vraag van en neem die op in de link naar je persoonlijke agenda.

Minder tijdverspilling. Minder gedoe. Meer tijd over in je dag.

#3

48 procent van de studenten houdt zijn afspraken, opdrachten en deadlines bij door ze met de hand in een persoonlijke agenda te noteren

Bron: Filemaker, Inc.

Het is 2020. Het aantal digitale tools dat beschikbaar is – en dat er dagelijks bij komt – blijft exponentieel groeien. Dus waarom zou je dan nog vasthouden aan ouderwetse manieren van organiseren door je afspraken en evenementen in een papieren agenda te zetten?

Door een online planningsprogramma te gebruiken, heb je de volgende voordelen:

Schrap onnodig administratief werk.

Verminder de kans op fouten bij het plannen

Voorkom vertragingen bij afspraken met klasgenoten, docenten, administratief personeel en studieadviseurs

Zorg dat je je tijd beter indeelt, zodat je je studiedoelen kunt halen

#4

De meeste docenten plannen minstens 3 spreekuren per week in – dat zijn 2.700 minuten per semester. Als je 135 studenten hebt, komt dat neer op 20 minuten per student.

Bron: Faculty Focus

Spreekuren zijn al tientallen jaren een vast onderdeel van het universiteitsleven. Ze bieden studenten en docenten de kans om meer gerichte, persoonlijke gesprekken te voeren, los van de druk en de vaste structuur van colleges.

Aangezien iedereen op dit moment zo weinig tijd heeft, zowel docenten als studenten, moet de regeling voor spreekuren voor alle betrokkenen zo simpel, handig en snel mogelijk zijn. De gebruikelijke inschrijflijst buiten het kantoor van een docent volstaat dus gewoon niet meer, zeker nu alles vanwege COVID-19 online moet gebeuren.

Gebruik een planningstool zoals Doodle, waarmee je niet alleen snel en moeiteloos een vergadering kunt inplannen, maar waarmee je ook makkelijk de videoconferenties een deel van de vergadering.

Er is niets erger dan een vergadering inplannen en dan, slechts enkele minuten voordat die begint, beseffen dat de link voor de videoconferentie ontbreekt. Dus moet je haastig naar het videoconferentieplatform gaan, inloggen, de vergadering opzetten, de link kopiëren en plakken in de agenda en de agenda-uitnodiging voor alle deelnemers bijwerken. Dat is tijdrovend, inefficiënt en vermoeiend.

Docenten kunnen gebruikmaken van Boekbare kalender om studenten meer zeggenschap te geven over hoe de spreekuren verlopen. Bovendien gaat het proces hierdoor in het algemeen sneller, waardoor zowel docenten als studenten weer waardevolle tijd overhouden om zich te concentreren op academisch en administratief werk.

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Als je wilt weten hoe de Universiteit van South Carolina Doodle gebruikt om het tijdmanagement van hun docenten te verbeteren, lees onze casestudy.