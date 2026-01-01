4 आँकड़े जो हर विश्वविद्यालय को जानने चाहिए

हैशटैगएक

अपने दिन की योजना बनाने में 10-12 मिनट निवेश करने से पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे की बर्बाद हुई समय और मेहनत बच जाएगी।

स्रोत: ब्रायन ट्रेसी की "इट द फ्रॉग"

आजकल समय बहुत कीमती है। छात्र अनुभव अब पहले जैसा नहीं रहा। क्लासें सभी ऑनलाइन हैं। पढ़ाई के लिए सहपाठियों से मिलना अब ज़ूम वीडियो चैट तक ही सीमित हो गया है। छात्रों के कार्यक्रमों में शामिल कई अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को भी न भूलें। कहने की जरूरत नहीं है, आजकल समय बहुत कम है।

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सरल संगठन और योजना आसानी से अव्यवस्था और भ्रम में बदल सकती है। अपने समय की योजना बनाने के लिए समय निकालें। अपने कैलेंडर में पहले 30 मिनट को दिन का आयोजन करने और अपने शैक्षणिक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए आरक्षित करें। सुनिश्चित करें कि वह समय आपके कैलेंडर में उपलब्ध न दिखे, ताकि जब अन्य लोग आपके साथ बैठकें बुक करें, तो वे आपके नियोजित आयोजन समय में बाधा न डाल सकें।

#2

87 प्रतिशत छात्र कहते हैं कि बेहतर समय प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल उन्हें बेहतर ग्रेड प्राप्त करने में मदद करेंगे।

फ़ाइलमेकर, इंक.

क्या समय प्रबंधन क्या यह वास्तव में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है? एक शब्द में, हाँ। आजकल अधिकांश छात्रों के पास केवल अपने पाठ्यक्रम का प्रबंधन ही नहीं होता। वे इंटर्नशिप करते हैं, शैक्षणिक क्लबों के सदस्य होते हैं, चैरिटेबल संगठनों में स्वयंसेवा करते हैं, एथलेटिक टीमों का हिस्सा होते हैं और भी बहुत कुछ। एक कॉलेज छात्र की थाली में यह सब बहुत कुछ है।

डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं। ये सभी प्रकार के कार्यों को सरल, स्वचालित और अनुकूलित करते हैं। इनका लाभ उठाएँ। अपनी कक्षा के प्रदर्शन या परीक्षा पर प्रतिक्रिया पाने के लिए अपने प्रोफेसर के साथ लंबी-चौड़ी ईमेल चैट में उलझने के बजाय, उन्हें अपना व्यक्तिगत कैलेंडर लिंक भेजें। यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप चाहते हैं कि बैठक में ही आपके प्रोफेसर के पास हो, तो उसे एक अनिवार्य प्रश्न बनाएं और अपने व्यक्तिगत कैलेंडर लिंक में शामिल करें।

कम समय बर्बाद। कम झंझट। आपके दिन में अधिक समय वापस।

तीसरा

48 प्रतिशत छात्र अपने संपर्क, असाइनमेंट और समय-सीमाओं को एक व्यक्तिगत कैलेंडर पर हाथ से लिखकर प्रबंधित करते हैं।

फ़ाइलमेकर, इंक.

यह 2020 है। उपलब्ध डिजिटल उपकरणों की संख्या – और जो प्रतिदिन लॉन्च हो रहे हैं – घातीय रूप से बढ़ती जा रही है। तो आप फिर भी पुराने तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट्स और इवेंट्स को भौतिक कैलेंडर में जोड़कर आयोजन क्यों करना चाहेंगे?

एक ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करके, आपको निम्नलिखित तरीकों से लाभ होगा:

अनावश्यक प्रशासनिक कार्य को हटाएँ।

अनुसूचीकरण त्रुटियों की संभावना को कम करें

सहपाठियों, प्रोफेसरों, प्रशासकों और सलाहकारों से मिलने में देरी न करें।

अपने समय का बेहतर प्रबंधन करें ताकि आप अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

#4

अधिकांश संकाय सदस्य प्रति सप्ताह कम से कम तीन कार्यालय घंटे निर्धारित करते हैं – यह एक सेमेस्टर में 2,700 मिनट होता है। यदि आपके पास 135 छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र के लिए 20 मिनट होते हैं।

फ़ैकल्टी फ़ोकस

कार्यालय समय दशकों से विश्वविद्यालय जीवन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। ये छात्रों और प्रोफेसरों को कक्षाओं के दबाव और पूर्वनिर्धारित प्रकृति से दूर अधिक केंद्रित और व्यक्तिगत बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

चूंकि अभी प्रोफेसरों और छात्रों दोनों के पास समय बहुत सीमित है, इसलिए कार्यालय समय की व्यवस्था सभी संबंधित लोगों के लिए यथासंभव सरल, सुविधाजनक और त्वरित होनी चाहिए। इसलिए, प्रोफेसर के कार्यालय के बाहर रखी जाने वाली पारंपरिक साइन-अप शीट अब काम नहीं चलेगी, खासकर अब जब COVID-19 के कारण सब कुछ ऑनलाइन करना अनिवार्य हो गया है।

Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करें जो न केवल आपको बैठक को जल्दी और आसानी से बुक करने देता है, बल्कि इसे प्रबंधित करना भी आसान बनाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का एक हिस्सा।

मीटिंग सेट करने से बुरा कुछ नहीं है और फिर बस कुछ ही मिनट पहले, जब वह शुरू होने वाली हो, आपको पता चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक गायब है। तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भाग-दौड़ करनी पड़ती है, साइन इन करना होता है, मीटिंग सेट करनी होती है, लिंक को कैलेंडर में कॉपी/पेस्ट करना होता है और सभी प्रतिभागियों के लिए कैलेंडर निमंत्रण अपडेट करना होता है। यह समय-साध्य, अकुशल और थकाऊ है।

प्रोफेसर उपयोग कर सकते हैं आरक्षण योग्य कैलेंडर छात्रों को कार्यालय समय प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण देने के लिए। साथ ही, यह समग्र प्रक्रिया को तेज़ करता है, जिससे प्रोफेसरों और छात्रों दोनों को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुमूल्य समय वापस मिलता है।

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यह जानने के लिए कि साउथ कैरोलिना विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसरों के लिए समय प्रबंधन में सुधार करने हेतु Doodle का उपयोग कैसे करता है, हमारा केस स्टडी पढ़ें।