#1

Poświęcenie 10–12 minut na zaplanowanie dnia pozwoli zaoszczędzić co najmniej 2 godziny straconego czasu i wysiłku w ciągu dnia

Źródło: „Zjedz żabę” autorstwa Briana Tracy’ego

W dzisiejszych czasach czas jest na wagę złota. The doświadczenia studentów nie jest już takie jak kiedyś. Wszystkie zajęcia odbywają się online. Spotkania z kolegami z klasy w celu wspólnej nauki ograniczają się obecnie do rozmów wideo na platformie Zoom. Nie zapominajmy też o wielu innych zajęciach pozalekcyjnych, które wypełniają harmonogramy uczniów. Nie trzeba dodawać, że w dzisiejszych czasach czasu jest bardzo mało.

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Prosta organizacja i planowanie mogą łatwo przerodzić się w chaos i zamieszanie. Znajdź czas na zaplanowanie swojego dnia. Zarezerwuj w kalendarzu pierwsze 30 minut na uporządkowanie dnia i ustalenie priorytetów zadań związanych ze studiami. Upewnij się, że ten przedział czasowy nie jest widoczny w kalendarzu jako dostępny, aby inni, umawiając się z tobą na spotkania, nie mogli zakłócić twojego zaplanowanego czasu na organizację.

#2

87 procent uczniów twierdzi, że lepsze umiejętności zarządzania czasem i organizacyjne pomogłyby im uzyskać lepsze oceny

Źródło: Filemaker, Inc.

Czy można zarządzanie czasem Czy to naprawdę wpływa na wyniki w nauce studentów? Krótko mówiąc: tak. W dzisiejszych czasach większość studentów nie musi zajmować się wyłącznie zadaniami związanymi ze studiami. Odbywają staże, należą do kół naukowych, angażują się w wolontariat w organizacjach charytatywnych, są członkami drużyn sportowych i nie tylko. To naprawdę spore obciążenie dla studenta.

Narzędzia cyfrowe są na wyciągnięcie ręki. Ułatwiają, automatyzują i optymalizują najróżniejsze zadania. Warto z nich skorzystać. Zamiast angażować się w długą wymianę e-maili z wykładowcą w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat wyników w nauce lub egzaminu, wyślij mu link do swojego spersonalizowanego kalendarza. Jeśli jest jakaś ważna informacja, którą chcesz przekazać wykładowcy podczas samego spotkania, ustaw ją jako pytanie obowiązkowe i umieść w swoim spersonalizowanym linku do kalendarza.

Mniej straconego czasu. Mniej kłopotów. Więcej czasu dla Ciebie.

#3

48 procent uczniów zapisuje swoje kontakty, zadania i terminy odręcznie w osobistym kalendarzu

Źródło: Filemaker, Inc.

Jest rok 2020. Liczba dostępnych narzędzi cyfrowych – a także tych, które pojawiają się każdego dnia – wciąż rośnie w tempie wykładniczym. Dlaczego więc nadal trzymać się przestarzałych metod organizacji, wpisując spotkania i wydarzenia do papierowego kalendarza?

Korzystając z internetowego narzędzia do planowania, zyskasz następujące korzyści:

Ogranicz zbędne zadania administracyjne.

Zmniejsz ryzyko wystąpienia błędów w planowaniu

Zapobiegaj opóźnieniom w spotkaniach z kolegami z roku, wykładowcami, pracownikami administracji i doradcami

Lepiej zarządzaj swoim czasem, aby osiągnąć swoje cele akademickie

#4

Większość wykładowców wyznacza co najmniej 3 godziny dyżuru tygodniowo – to 2 700 minut w semestrze. Jeśli masz 135 studentów, daje to 20 minut na każdego studenta.

Źródło: Faculty Focus

Godziny przyjęć od dziesięcioleci stanowią nieodłączny element życia uniwersyteckiego. Pozwalają one studentom i wykładowcom na bardziej skupione i spersonalizowane rozmowy, z dala od presji i sztywnego harmonogramu zajęć.

Biorąc pod uwagę, jak mało czasu mają teraz zarówno wykładowcy, jak i studenci, system konsultacji musi być jak najprostszy, najwygodniejszy i jak najszybszy dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zwykła lista zapisów przed gabinetem wykładowcy po prostu nie wystarczy, zwłaszcza teraz, gdy z powodu COVID-19 wszystko musi odbywać się online.

Skorzystaj z narzędzia do planowania spotkań, takiego jak Doodle, które nie tylko pozwala szybko i bez wysiłku umówić spotkanie, ale także ułatwia zarządzanie wideokonferencje część posiedzenia.

Nie ma nic gorszego niż umówienie się na spotkanie, a potem – zaledwie kilka minut przed jego rozpoczęciem – uświadomienie sobie, że brakuje linku do wideokonferencji. Trzeba więc w pośpiechu wejść na platformę do wideokonferencji, zalogować się, utworzyć spotkanie, skopiować i wkleić link do kalendarza oraz zaktualizować zaproszenie w kalendarzu dla wszystkich uczestników. Jest to czasochłonne, nieefektywne i wyczerpujące.

Wykładowcy mogą korzystać z Kalendarz rezerwacji aby zapewnić studentom większą kontrolę nad procesem konsultacji. Ponadto przyspiesza to cały proces, dzięki czemu zarówno wykładowcy, jak i studenci zyskują cenny czas, który mogą poświęcić na zadania naukowe i administracyjne.

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Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Uniwersytet Karoliny Południowej wykorzystuje serwis Doodle do usprawnienia zarządzania czasem swoich wykładowców, zapoznaj się z naszym studium przypadku.