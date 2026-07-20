4 statistikuppgifter som varje universitet bör känna till

#1

Om du lägger 10–12 minuter på att planera din dag sparar du minst 2 timmar i bortkastad tid och ansträngning under dagen

Källa: ”Eat the Frog” av Brian Tracy

Tiden är en bristvara nuförtiden. Den studentupplevelse är inte längre vad det en gång var. Alla lektioner hålls online. Att träffa klasskamrater för att plugga tillsammans är nu begränsat till Zoom-videomöten. Låt oss inte glömma de många andra fritidsaktiviteterna som fyller elevernas scheman. Det behöver knappast sägas att tiden är knapp nuförtiden.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Enkel organisation och planering kan lätt förvandlas till kaos och förvirring. Ta dig tid att planera din tid. Reservera de första 30 minuterna i din kalender för att organisera din dag och prioritera dina studierelaterade uppgifter. Se till att den tiden inte visas som ledig i din kalender, så att andra inte kan boka möten med dig och störa din planerade organisationstid.

#2

87 procent av eleverna säger att bättre tidsplanering och organisationsförmåga skulle hjälpa dem att få bättre betyg

Källa: Filemaker, Inc.

Kan tidshantering påverkar verkligen studenternas studieresultat? Kort sagt: ja. Numera har de flesta studenter inte bara sina studier att hantera. De gör praktik, är medlemmar i akademiska föreningar, arbetar ideellt för välgörenhetsorganisationer, ingår i idrottslag och mycket mer. Det är en hel del för en högskolestudent att hantera.

Digitala verktyg finns till hands. De förenklar, automatiserar och optimerar alla möjliga typer av uppgifter. Utnyttja dem. Istället för att ägna dig åt en lång e-postväxling med din lärare för att få feedback på dina studieresultat eller ett prov, skicka dem din personliga kalenderlänk. Om det finns viktig information som du vill att din lärare ska ha tillgänglig under själva mötet, gör då det till en obligatorisk fråga och inkludera den i din personliga kalenderlänk.

Mindre tidsslöseri. Mindre krångel. Mer tid över i vardagen.

#3

48 procent av eleverna hanterar sina kontakter, uppgifter och deadlines genom att skriva för hand i en personlig kalender

Källa: Filemaker, Inc.

Det är år 2020. Antalet digitala verktyg som finns tillgängliga – och som lanseras varje dag – fortsätter att växa exponentiellt. Så varför skulle du fortfarande hålla fast vid gammaldags organisationsmetoder genom att skriva in dina möten och evenemang i en papperskalender?

Genom att använda ett bokningsverktyg online får du följande fördelar:

Minska onödigt administrativt arbete.

Minska risken för schemaläggningsfel

Undvik förseningar vid möten med klasskamrater, lärare, administratörer och studievägledare

Hantera din tid bättre så att du kan nå dina akademiska mål

#4

De flesta lärare avsätter minst 3 kontorstimmar per vecka – det motsvarar 2 700 minuter per termin. Om du har 135 studenter blir det 20 minuter per student.

Källa: Faculty Focus

Mottagningstider har varit en självklar del av universitetslivet i årtionden. De ger studenter och professorer möjlighet att föra mer fokuserade och personliga samtal, bortom den press och de fasta ramarna som präglar föreläsningarna.

Med tanke på hur begränsad tiden är just nu, både för lärare och studenter, måste mottagningstiderna vara så enkla, smidiga och snabba som möjligt för alla inblandade. Den vanliga anmälningslistan utanför lärarens kontor räcker helt enkelt inte till, särskilt nu när allt måste ske online på grund av covid-19.

Använd ett schemaläggningsverktyg som Doodle, som inte bara gör att du kan boka mötet snabbt och smidigt, utan också underlättar hanteringen av videokonferenser en del av mötet.

Det finns inget värre än att boka ett möte och sedan, bara några minuter innan det ska börja, upptäcka att länken till videokonferensen saknas. Då måste man skynda sig in på videokonferensplattformen, logga in, skapa mötet, kopiera och klistra in länken i kalendern och uppdatera kalenderinbjudan till alla deltagare. Det är tidskrävande, ineffektivt och utmattande.

Lärare kan använda Bokningskalender för att ge studenterna större inflytande över hur mottagningstiderna fungerar. Dessutom påskyndar det hela processen, vilket ger både lärare och studenter värdefull tid tillbaka som de kan ägna åt akademiskt och administrativt arbete.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

För att ta reda på hur University of South Carolina använder Doodle för att förbättra tidsplaneringen för sina professorer, Läs vår fallstudie.