4 statistikker, som alle universiteter bør kende

#1

10-12 minutter investeret i planlægning af din dag vil spare mindst 2 timer af spildt tid og kræfter i løbet af dagen

Kilde: "Eat the Frog" af Brian Tracy

Tid er en mangelvare i disse dage. Den studenteroplevelse er ikke, hvad den plejer at være. Alle undervisningsforløb foregår online. At mødes med klassekammerater til studiesessioner er nu begrænset til Zoom-videochats. Lad os ikke glemme de mange andre ekstracurriculære aktiviteter i de studerendes skemaer. Det er overflødigt at sige, at tiden er knap i disse dage.

Simpel organisering og planlægning kan let blive til uorden og forvirring. Sæt tid af til at planlægge din tid. Bloker de første 30 minutter i din kalender for at organisere din dag og prioritere dine akademiske opgaver. Sørg for, at denne klump tid ikke vises som ledig i din kalender, så når andre booker møder med dig, vil de ikke kunne afbryde din planlagte organisationstid.

#2

87 procent af de studerende siger, at bedre tidsstyring og organisationsevner ville hjælpe dem til at få bedre karakterer

Kilde: Filemaker, Inc.

Kan tidsstyring virkelig påvirke elevernes akademiske præstationer? Kort sagt, ja. I dag har de fleste studerende ikke blot deres kursusarbejde at styre. De har praktikpladser, er medlemmer af akademiske klubber, arbejder frivilligt i velgørende organisationer, er en del af idrætshold og meget mere. Det er meget at se til for en universitetsstuderende.

De digitale værktøjer er der til at tage imod. De forenkler, automatiserer og optimerer alle mulige opgaver. Udnyt dem. I stedet for at gå ind i en lang e-mailkæde med din professor for at få feedback på dine præstationer i klassen eller til en eksamen, kan du sende ham dit personlige kalenderlink. Hvis der er en vigtig oplysning, som du ønsker, at din professor skal have i selve mødet, så gør det til et obligatorisk spørgsmål, og inkluder det i dit personlige kalenderlink.

Mindre spild af tid. Mindre besvær. Mere tid tilbage i din hverdag.

#3

48 procent af de studerende håndterer deres kontakter, opgaver og deadlines ved at skrive i hånden i en personlig kalender

Kilde: Filemaker, Inc.

Vi er i 2020. Antallet af digitale værktøjer, der er tilgængelige - og som lanceres dagligt - vokser eksponentielt. Så hvorfor ville du stadig holde fast i gammeldags organisationsmetoder ved at tilføje dine aftaler og begivenheder i en fysisk kalender?

Ved at bruge et online planlægningsværktøj får du fordele på følgende måder:

Du kan skære unødvendigt administrativt arbejde væk.

Reducer sandsynligheden for planlægningsfejl

Undgå forsinkelser i forbindelse med møder med klassekammerater, professorer, administratorer og rådgivere

Administrer tiden bedre, så du kan nå dine akademiske mål

#4

De fleste lærere planlægger mindst 3 kontortider om ugen - det svarer til 2.700 minutter pr. semester. Hvis du har 135 studerende, er det 20 minutter for hver studerende.

Kilde: Faculty Focus

Kontortid har været en fast bestanddel af universitetslivet i årtier. De giver studerende og professorer mulighed for at have mere fokuserede, personlige samtaler uden for det pres og de forudbestemte rammer, som undervisningen giver.

I betragtning af hvor begrænset tid der er lige nu, både for professorer og studerende, skal kontortidssætningen være så enkel, praktisk og hurtig som muligt for alle involverede parter. Så den typiske tilmeldingsliste uden for professorens kontor er ikke længere nok, især ikke nu, hvor alt skal foregå online på grund af COVID-19.

Brug et planlægningsværktøj som Doodle, der ikke blot gør det muligt at booke mødet hurtigt og ubesværet, men også gør det nemt at administrere videokonference delen af mødet.

Der er ikke noget værre end at arrangere et møde, og få minutter før det skal starte, opdager du, at videokonferencelinket mangler. Så man skal skynde sig ind på videokonferenceplatformen, logge ind, oprette mødet, kopiere/klistre linket ind i kalenderen og opdatere kalenderinvitationen til alle deltagerne. Det er tidskrævende, ineffektivt og udmattende.

Professorer kan bruge Bookable Calendar til at give de studerende mere kontrol over kontortidsprocessen. Desuden fremskynder det processen generelt, hvilket giver både professorer og studerende værdifuld tid tilbage til at fokusere på akademisk og administrativt arbejde.

For at lære, hvordan University of South Carolina bruger Doodle til at forbedre tidsstyringen for deres professorer, læs vores casestudie.**