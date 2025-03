4 statistiche che ogni università dovrebbe conoscere

#1

10-12 minuti investiti nella pianificazione della giornata fanno risparmiare almeno 2 ore di tempo e fatica sprecati nel corso della giornata.

Fonte: "Mangia la rana" di Brian Tracy.

Al giorno d'oggi il tempo è prezioso. L'esperienza studentesca non è più quella di una volta. Le lezioni sono tutte online. L'incontro con i compagni di classe per le sessioni di studio è ora limitato ai confini delle video chat di Zoom. Non dimentichiamo le molte altre attività extracurriculari che gli studenti hanno in programma. Inutile dire che oggi il tempo scarseggia.

Una semplice organizzazione e pianificazione può facilmente trasformarsi in disordine e confusione. Trovate il tempo per pianificare il vostro tempo. Riservate i primi 30 minuti del vostro calendario per organizzare la giornata e stabilire le priorità dei vostri compiti accademici. Assicuratevi che quel lasso di tempo non venga visualizzato come disponibile nel vostro calendario, in modo che, quando gli altri prenotano incontri con voi, non possano interrompere il vostro tempo di organizzazione pianificato.

#2

L'87% degli studenti afferma che una migliore gestione del tempo e capacità di organizzazione li aiuterebbe a ottenere voti migliori.

Fonte: Filemaker, Inc.

La gestione del tempo può davvero influire sul rendimento scolastico degli studenti? In una parola, sì. Al giorno d'oggi, la maggior parte degli studenti non deve semplicemente gestire i propri corsi. Hanno stage, sono membri di club accademici, fanno volontariato con organizzazioni benefiche, fanno parte di squadre di atletica e altro ancora. Sono molte le cose da fare per uno studente universitario.

Gli strumenti digitali sono a portata di mano. Semplificano, automatizzano e ottimizzano ogni tipo di attività. Approfittatene. Piuttosto che impegnarvi in una lunga catena di e-mail con il vostro professore per ottenere un feedback sul vostro rendimento in classe o su un esame, inviategli il link del vostro calendario personalizzato. Se c'è un'informazione importante che volete che il vostro professore abbia nell'incontro stesso, fatela diventare una domanda obbligatoria e includetela nel link personalizzato del calendario.

Meno perdite di tempo. Meno seccature. Più tempo a disposizione nella vostra giornata.

#3

Il 48% degli studenti gestisce contatti, compiti e scadenze scrivendo a mano su un'agenda personale.

Fonte: Filemaker, Inc.

Siamo nel 2020. Il numero di strumenti digitali disponibili - e che vengono lanciati ogni giorno - continua a crescere in modo esponenziale. Perché allora aggrapparsi ancora ai metodi di organizzazione della vecchia scuola, inserendo gli appuntamenti e gli eventi in un calendario fisico?

Utilizzando uno strumento di pianificazione online, otterrete i seguenti vantaggi:

Eliminazione del lavoro amministrativo non necessario.

Ridurre la probabilità di errori di programmazione.

Evitare ritardi negli incontri con compagni, professori, amministratori e consulenti.

Gestire meglio il tempo per raggiungere i propri obiettivi accademici.

#4

La maggior parte dei docenti ha un orario di ricevimento di almeno 3 ore a settimana, pari a 2.700 minuti a semestre. Se avete 135 studenti, sono 20 minuti per ogni studente.

Fonte: Faculty Focus

Gli orari di ricevimento sono da decenni un punto fermo della vita universitaria. Permettono a studenti e professori di avere conversazioni più mirate e personalizzate, lontano dalla pressione e dalla natura preimpostata delle lezioni.

Dato che il tempo a disposizione è limitato, sia per i professori che per gli studenti, l'organizzazione dell'orario di ricevimento deve essere il più semplice, conveniente e veloce possibile per tutte le parti coinvolte. Quindi, il tipico foglio di iscrizione fuori dall'ufficio di un professore non è sufficiente, soprattutto ora che tutto deve avvenire online a causa della COVID-19.

Utilizzate uno strumento di pianificazione come Doodle, che non solo vi permette di prenotare la riunione in modo rapido e semplice, ma rende anche facile gestire la parte della videoconferenza.

Non c'è niente di peggio che organizzare una riunione e poi, a pochi minuti dall'inizio, accorgersi che il collegamento per la videoconferenza è scomparso. Bisogna quindi accedere alla piattaforma di videoconferenza, effettuare l'accesso, impostare la riunione, copiare/incollare il link nel calendario e aggiornare l'invito a tutti i partecipanti. Questo richiede tempo, è inefficiente ed estenuante.

I professori possono usare Bookable Calendar per dare agli studenti un maggiore controllo sul processo delle ore di ufficio. Inoltre, velocizza il processo nel suo complesso, restituendo a professori e studenti tempo prezioso per concentrarsi sul lavoro accademico e amministrativo.

Per scoprire come l'Università della Carolina del Sud utilizza Doodle per migliorare la gestione del tempo dei propri professori, leggi il nostro caso di studio.**