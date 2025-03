4 statistiques que toute université devrait connaître

#1

10 à 12 minutes consacrées à la planification de votre journée vous permettront d'économiser au moins 2 heures de temps et d'efforts au cours de la journée.

Source : "Eat the Frog" de Brian Tracy Source : "Eat the Frog" de Brian Tracy

De nos jours, le temps est compté. L'expérience étudiante n'est plus ce qu'elle était. Les cours sont tous en ligne. Les rencontres avec les camarades de classe pour les sessions d'étude se limitent désormais aux chats vidéo Zoom. N'oublions pas les nombreuses autres activités extrascolaires inscrites à l'emploi du temps des étudiants. Inutile de dire que le temps est compté de nos jours.

Une organisation et une planification simples peuvent facilement se transformer en désordre et en confusion. Prenez le temps de planifier votre temps. Bloquez les 30 premières minutes de votre agenda pour organiser votre journée et classer vos tâches scolaires par ordre de priorité. Veillez à ce que cette tranche de temps n'apparaisse pas comme disponible dans votre agenda, de sorte que lorsque d'autres personnes prendront rendez-vous avec vous, elles ne pourront pas interrompre le temps d'organisation que vous avez planifié.

#2

87 % des étudiants affirment qu'une meilleure gestion du temps et des compétences en matière d'organisation les aideraient à obtenir de meilleures notes.

Source : Filemaker, Inc : Filemaker, Inc.

La gestion du temps peut-elle réellement influer sur les résultats scolaires des étudiants ? En un mot, oui. De nos jours, la plupart des étudiants n'ont pas seulement leurs cours à gérer. Ils ont des stages, sont membres de clubs universitaires, font du bénévolat dans des organisations caritatives, font partie d'équipes sportives, etc. Cela fait beaucoup pour un étudiant.

Les outils numériques sont là pour ça. Ils simplifient, automatisent et optimisent toutes sortes de tâches. Profitez-en. Plutôt que de vous engager dans une longue chaîne d'e-mails avec votre professeur pour obtenir un retour sur vos performances en classe ou sur un examen, envoyez-lui le lien de votre calendrier personnalisé. Si vous souhaitez que votre professeur dispose d'une information importante lors de la réunion elle-même, faites-en une question obligatoire et incluez-la dans votre lien de calendrier personnalisé.

Moins de temps perdu. Moins de tracas. Plus de temps à consacrer à votre journée.

#3

48 % des étudiants gèrent leurs contacts, leurs devoirs et leurs échéances en écrivant à la main sur un calendrier personnel.

Source : Filemaker, Inc : Filemaker, Inc.

Nous sommes en 2020. Le nombre d'outils numériques disponibles - et lancés chaque jour - continue de croître de manière exponentielle. Alors pourquoi vous accrocher encore aux méthodes d'organisation de la vieille école en inscrivant vos rendez-vous et vos événements dans un calendrier physique ?

L'utilisation d'un outil de planification en ligne vous apportera les avantages suivants :

Vous éviterez les tâches administratives inutiles.

Réduire les risques d'erreurs de programmation

Éviter les retards dans les rencontres avec les camarades de classe, les professeurs, les administrateurs et les conseillers.

Mieux gérer son temps pour atteindre ses objectifs académiques.

#4

La plupart des professeurs prévoient au moins 3 heures de bureau par semaine, soit 2 700 minutes par semestre. Si vous avez 135 étudiants, cela représente 20 minutes par étudiant.

Source : Faculty Focus

Les heures de bureau font partie intégrante de la vie universitaire depuis des décennies. Elles permettent aux étudiants et aux professeurs d'avoir des conversations plus ciblées et personnalisées, loin de la pression et de la nature préétablie des cours.

Étant donné que le temps est actuellement limité, tant pour les professeurs que pour les étudiants, l'organisation des heures de bureau doit être aussi simple, pratique et rapide que possible pour toutes les parties concernées. Ainsi, la feuille d'inscription typique à l'extérieur du bureau d'un professeur ne suffit pas, surtout maintenant que tout doit se dérouler en ligne en raison de COVID-19.

Utilisez un outil de planification comme Doodle qui vous permet non seulement de réserver la réunion rapidement et sans effort, mais aussi de gérer facilement la partie vidéoconférence de la réunion.

Il n'y a rien de pire que d'organiser une réunion et de se rendre compte, quelques minutes avant le début, que le lien de vidéoconférence est manquant. Il faut alors se précipiter sur la plate-forme de vidéoconférence, se connecter, organiser la réunion, copier/coller le lien dans le calendrier et mettre à jour l'invitation à tous les participants. Cela prend du temps, est inefficace et épuisant.

Les professeurs peuvent utiliser Bookable Calendar pour donner aux étudiants plus de contrôle sur le processus des heures de bureau. De plus, cela accélère le processus dans son ensemble, ce qui permet aux professeurs et aux étudiants de retrouver un temps précieux pour se concentrer sur le travail académique et administratif.

Pour savoir comment l'Université de Caroline du Sud utilise Doodle pour améliorer la gestion du temps de ses professeurs, lire notre étude de cas.**