4 Estatísticas que toda universidade deve saber

#1

10-12 minutos investidos no planejamento de seu dia pouparão pelo menos 2 horas de tempo e esforço desperdiçados ao longo do dia

Fonte: "Eat the Frog" por Brian Tracy

O tempo está em alta hoje em dia. A experiência estudantil não é o que costumava ser. As aulas são todas online. O encontro com os colegas de classe para sessões de estudo agora está limitado aos limites das conversas em vídeo do Zoom. Não esqueçamos as muitas outras atividades extracurriculares nos horários dos alunos. Escusado será dizer que o tempo é escasso hoje em dia.

A simples organização e planejamento podem facilmente se transformar em desordem e confusão. Arranje tempo para planejar seu tempo. Bloqueie os primeiros 30 minutos em seu calendário para organizar seu dia e priorizar suas tarefas acadêmicas. Certifique-se de que uma parte do tempo não apareça como disponível em seu calendário para que quando outros estiverem marcando reuniões com você, eles não possam interromper seu tempo de organização planejado.

#2

87% dos estudantes dizem que uma melhor gestão do tempo e habilidades de organização os ajudaria a obter melhores notas

Fonte: Filemaker, Inc.

A gestão do tempo pode realmente afetar o desempenho acadêmico dos estudantes? Em uma palavra, sim. Hoje em dia, a maioria dos estudantes não tem simplesmente seu trabalho de curso para administrar. Eles têm estágios, são membros de clubes acadêmicos, são voluntários de organizações beneficentes, fazem parte de equipes atléticas e muito mais. Isso é muito no prato de um estudante universitário.

As ferramentas digitais estão lá para a tomada. Elas simplificam, automatizam e otimizam todos os tipos de tarefas. Tire proveito delas. Em vez de se envolver em uma longa cadeia de e-mails com seu professor para obter feedback sobre o desempenho de sua classe ou um exame, envie-lhes seu link de calendário personalizado. Se houver uma informação importante que você deseja que seu professor tenha na própria reunião, então faça disso uma pergunta obrigatória e inclua-a em seu link de calendário personalizado.

Menos tempo desperdiçado. Menos aborrecimentos. Mais tempo no seu tempo.

#3

48% dos estudantes administram seus contatos, tarefas e prazos de entrega à mão, através de um calendário pessoal

Fonte: Filemaker, Inc.

Estamos em 2020. O número de ferramentas digitais que estão disponíveis - e estão sendo lançadas diariamente - continua a crescer exponencialmente. Então, por que você ainda se apegaria aos métodos de organização da velha guarda, acrescentando em seus compromissos e eventos um calendário físico?

Ao utilizar uma ferramenta de programação on-line, você se beneficiará das seguintes maneiras:

Cortar o trabalho administrativo desnecessário.

Reduzir a probabilidade de erros de programação

Evitar atrasos nas reuniões com colegas de classe, professores, administradores e conselheiros

Gerencie melhor o tempo para que você possa atingir seus objetivos acadêmicos

#4

A maioria dos professores programam pelo menos 3 horas de escritório por semana - são 2.700 minutos por semestre. Se você tem 135 alunos, isso é 20 minutos para cada aluno.

Fonte: Foco da Faculdade

As horas de expediente têm sido um ponto de partida na vida universitária por décadas. Elas permitem que estudantes e professores tenham conversas mais focadas e personalizadas, longe da pressão e da natureza pré-definida das aulas.

Dado o quão limitado é o tempo neste momento, tanto para professores como para estudantes, o horário de escritório precisa ser tão simples, conveniente e rápido quanto possível para todos os envolvidos. Portanto, a típica folha de inscrição fora do escritório de um professor simplesmente não a corta, especialmente agora que tudo tem que ser feito on-line devido à COVID-19.

Use uma ferramenta de agendamento como o Doodle que não só permite reservar a reunião rapidamente e sem esforço, mas também facilita o gerenciamento da parte videoconferência da reunião.

Não há nada pior do que marcar uma reunião e, em seguida, apenas alguns minutos antes de começar, você percebe que falta o link de videoconferência. Então você tem que entrar na plataforma de videoconferência, fazer o login, configurar a reunião, copiar/colar o link para o calendário e atualizar o convite do calendário para todos os participantes. Isso é demorado, ineficiente e cansativo.

Os professores podem usar o Calendário Reservável para dar aos estudantes mais controle sobre o processo do horário de expediente. Além disso, acelera o processo em geral, dando tanto aos professores quanto aos alunos um tempo valioso para se concentrarem no trabalho acadêmico e administrativo.

Para saber como a Universidade da Carolina do Sul usa o Doodle para melhorar a gestão do tempo de seus professores, ler nosso estudo de caso.**