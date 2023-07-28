Het kan best stressvol zijn, en dan heb ik het nog niet eens over hoe ingewikkeld het is, om een evenement te organiseren en een tijdstip te vinden dat voor iedereen uitkomt. Het wordt er zeker niet makkelijker op met zoveel planningsprogramma’s daarbuiten.

Als je met papier, pennen en je geheugen op zoek gaat naar een geschikt tijdstip, kan dat al snel uitlopen op chaos en verwarring. Doodle is de online maker van de poll waarmee je snel het beste tijdstip kunt vinden waarop iedereen kan samenkomen – ongeacht hoe groot de groep is! Of je nu wekelijkse teamvergaderingen, klantlunches of misschien een groter evenement zoals een conferentie organiseert: met Doodle vind je zonder gedoe een tijdstip dat iedereen schikt. Hier is een handleiding in vier stappen om vandaag nog aan de slag te gaan!

Maak een Groepspoll

Hoe gebruik je de Doodle-enquêtefunctie – stap voor stap

Hoe werkt Doodle eigenlijk? Onze gratis tool om enquêtes te maken is de beste manier om tijd te vinden om af te spreken. Daarom bieden we koppelingen aan met je Google Calendar-, Outlook- of andere agenda’s.

Doodle is de beste manier om al je vergaderingen in te plannen en bij te houden, ongeacht hoeveel mensen er meedoen. Je kunt aan de hand van deze handleiding een poll maken, je mogelijke tijdstippen toevoegen en deze naar je gasten sturen om het beste tijdstip voor een vergadering te vinden. Laten we eens naar een voorbeeld kijken om te zien hoe makkelijk het is om je eerste Doodle-enquête op te zetten.

Maak een Groepspoll

Stap één: Begin je eerste Doodle-enquête door bovenaan de pagina ‘Maak een Doodle’ te kiezen. Vul in de eerste stap de naam van de bijeenkomst in die je wilt organiseren, de locatie van de bijeenkomst en eventuele opmerkingen die je nuttig vindt.

Stap twee: Voeg mogelijke tijdstippen toe voor je vergadering. Hierover gaan je deelnemers stemmen. Kies een paar opties om de kans te vergroten dat je het beste tijdstip vindt waarop iedereen kan bijeenkomen. In de maandweergave zie je alle dagen van de maand en kun je rechts de tijdstippen toevoegen. In de weekweergave kun je de tijdvakken rechtstreeks aan de agenda toevoegen. Als je je agenda hebt gekoppeld, zie je je huidige afspraken, zodat je nooit dubbele afspraken maakt of jezelf overboekt.

Stap drie: Voeg geavanceerde instellingen toe aan je poll. Je kunt bijvoorbeeld het aantal stemmen per deelnemer beperken, de gegevens van je deelnemers verbergen of een derde ‘indien nodig’-optie toevoegen voor meer flexibiliteit. Als je upgrade naar een Professional-account Je kunt deadlines instellen om je stemmen nog sneller binnen te halen en contactgegevens vragen, zodat je na je vergadering weer contact kunt opnemen met je deelnemers.

Stap vier: Maak je enquête af en verstuur je uitnodigingen. Je kunt e-mailadressen in het veld invoeren of de link delen met wie je maar wilt. Ga vandaag nog aan de slag.

Maak een Groepspoll

Profiteer van Premium-functies met de online enquêtetool

Doodle biedt extra functies om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je planningservaring haalt. Als je een online agenda of planner hebt, kun je die koppelen aan je Doodle-account, zodat je niet steeds tussen beide hoeft te schakelen wanneer je meedoet aan een poll van iemand anders. Er zijn ook brandingopties om je polls een professionele uitstraling te geven als je ze naar klanten of je team stuurt.