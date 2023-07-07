Ach, die beruchte typefout – we hebben ze allemaal wel eens gemaakt, zelfs als we op zoek zijn naar de perfecte oplossing voor onze behoeften. Als je op dit bericht bent terechtgekomen terwijl je zocht naar "live pol", maak je dan geen zorgen. We snappen dat je waarschijnlijk op zoek bent naar de wonderen van live-enquêtes.

Vandaag laten we je zien wat de voordelen zijn van het gebruik ervan voor je evenementen, vergaderingen en het verzamelen van feedback, en hoe Doodle jouw favoriete software voor live-enquêtes kan worden.

"Het leven is te kort voor saaie vergaderingen" – dus waarom zou je het niet wat spannender maken met Doodle?

Wat zijn live-peilingen?

Live polls zijn interactieve, realtime stemsystemen waarmee deelnemers direct kunnen laten weten wanneer ze beschikbaar zijn voor vergaderingen, evenementen en presentaties.

Het is een effectieve manier om de deelname te vergroten, omdat het mensen stimuleert om actief mee te denken over het vaststellen van het tijdstip van de vergadering. Mensen zullen het gevoel hebben dat hun aanwezigheid belangrijk is en dat hun mening ertoe doet.

Er zijn heel wat voordelen aan het gebruik van live-peilingen. Ten eerste kunnen ze zorgen voor meer betrokkenheid, omdat deelnemers zich meer betrokken voelen bij de resultaten.

Bovendien zorgen live-peilingen ervoor dat ieders stem gehoord wordt, wat bijdraagt aan een meer inclusieve sfeer. Live-peilingen bieden organisatoren ook de mogelijkheid om de impact van hun inhoud of optreden direct te evalueren. Als je bijvoorbeeld een reeks evenementen organiseert en mensen beginnen in latere sessies weg te vallen, kan dat komen doordat ze de inhoud niet leuk of nuttig vinden.

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Hoe gebruik je Doodle voor live-peilingen?

Doodle is jouw alles-in-één app voor live-enquêtes, perfect voor allerlei situaties, zoals enquêtes tijdens live-evenementen, online live-enquêtes en zelfs live-enquêtes voor onderwijs- en marktonderzoeksdoeleinden.

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Een live-enquête maken met Doodle is een fluitje van een cent – begin gewoon een nieuwe enquête, bepaal de dagen en tijden die je als optie wilt aanbieden en stuur uitnodigingen naar de deelnemers. Kopieer de link of laat Doodle die voor je versturen.

Deelnemers kunnen vanaf elk apparaat in realtime stemmen en Doodle werkt de enquêteresultaten automatisch bij.

Bovendien werkt Doodle naadloos samen met populaire agenda-apps zoals Google Calendar , Outlook en Apple Calendar , zodat de planning soepel verloopt en het hele proces wordt gestroomlijnd.

Praktijkvoorbeelden: Hoe Doodle het plannen in de praktijk makkelijker kan maken

Doodle is een onmisbaar hulpmiddel gebleken in de praktijk; het helpt bij het stroomlijnen van de planning en zorgt ervoor dat gebruikers wereldwijd succesvolle resultaten boeken.

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Zo hebben organisatoren van conferenties bijvoorbeeld live-enquêtes ingezet om een beeld te krijgen van de aantallen en hun programma af te stemmen op de voorkeuren van de deelnemers.

In de klas kunnen docenten dankzij live-enquêtes voor het onderwijs het beste moment bepalen om leerlingen bij elkaar te brengen voor spontane sessies. Zo kunnen ze inschatten hoeveel mensen er zullen komen en hun lesplannen indien nodig aanpassen.

Tijdens teamvergaderingen kunnen collega’s de functie ‘indien nodig’ gebruiken als ze denken dat hun aanwezigheid niet zo belangrijk is. Ze kunnen de bevestigde afspraak ook meteen in hun agenda zetten zodra de tijd vaststaat.

Naast live-peilingen biedt Doodle ook andere functies waarmee je weer grip op je dag kunt krijgen en je dag kunt automatiseren.

Doodle Boekingspagina Hiermee kun je je agenda met slechts een paar klikken delen. Stel gewoon je beschikbaarheid in en deel de link wanneer je iemand wilt ontmoeten. Het mooie is dat je altijd zelf de baas blijft over je tijd. Als je het aantal dagelijkse afspraken wilt beperken of wat tijd tussen de afspraken wilt hebben, hoef je alleen maar die instellingen in te schakelen.

Als je een-op-een moet afspreken, kan Doodle 1:1 je daarbij helpen. Of het nu gaat om een sollicitatiegesprek of een functioneringsgesprek, geef aan wanneer je beschikbaar bent en stuur die tijden door naar de persoon met wie je wilt afspreken. Als diegene een tijdstip kiest, wordt dat automatisch in jullie beide agenda’s gezet. Geen eindeloos heen-en-weer-mailen meer.

Doodle kan ook worden geïntegreerd met ’s werelds grootste tool voor videoconferenties. Dus waar ter wereld je ook bent, vergaderen is geen probleem. Maak verbinding met Zoom , Google Meet, Webex of Microsoft Teams. En met Zapier kun je Doodle op duizenden verschillende manieren in je workflow integreren.

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Afsluitende woorden

Kortom, live-enquêtes bieden tal van voordelen, van een hogere deelname en betrokkenheid tot realtime inzichten.

Met Doodle als je software voor live-enquêtes kun je moeiteloos interactieve enquêtes maken, beheren en analyseren voor elke gelegenheid. Dus ga je gang, probeer live-enquêtes eens uit en laat Doodle het je makkelijker dan ooit maken.