Ach, te słynne literówki – każdy z nas je popełnia, nawet szukając idealnego rozwiązania dostosowanego do naszych potrzeb. Jeśli trafiłeś na ten wpis, wpisując w wyszukiwarkę „live pol”, nie martw się. Rozumiemy, że prawdopodobnie interesują Cię zalety ankiet na żywo.

Dzisiaj omówimy zalety korzystania z tej aplikacji podczas organizowania wydarzeń, spotkań i zbierania opinii, a także wyjaśnimy, dlaczego Doodle może stać się Twoim ulubionym narzędziem do przeprowadzania ankiet na żywo.

„Życie jest zbyt krótkie na nudne spotkania” – dlaczego więc nie urozmaicić ich trochę dzięki Doodle?

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Czym są sondaże na żywo?

Ankiety na żywo to interaktywne systemy głosowania działające w czasie rzeczywistym, które umożliwiają uczestnikom natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnej na temat ich dostępności podczas spotkań, wydarzeń i prezentacji.

Stanowią one skuteczny sposób na zwiększenie frekwencji, ponieważ zachęcają do aktywnego udziału w ustalaniu terminu spotkania. Uczestnicy poczują, że ich obecność jest ważna, a ich opinia ma znaczenie.

Korzyści płynące z wykorzystania ankiet na żywo są liczne. Po pierwsze, mogą one przyczynić się do zwiększenia zaangażowania, ponieważ uczestnicy czują się bardziej zainteresowani wynikami.

Ponadto ankiety na żywo pomagają zapewnić, że głos każdego zostanie wysłuchany, co sprzyja tworzeniu bardziej integracyjnego środowiska. Ankiety na żywo dają również organizatorom możliwość natychmiastowej oceny wpływu prezentowanych treści lub przebiegu wydarzenia. Na przykład, jeśli organizujesz serię wydarzeń, a liczba uczestników zaczyna spadać podczas późniejszych sesji, może to wynikać z tego, że nie uważają oni prezentowanych treści za interesujące lub przydatne.

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Jak korzystać z serwisu Doodle do przeprowadzania ankiet na żywo

Doodle to wszechstronna aplikacja do przeprowadzania ankiet na żywo, idealna do różnych zastosowań, takich jak ankiety podczas wydarzeń na żywo, ankiety online na żywo, a nawet ankiety na żywo w celach edukacyjnych i badawczych.

Utworzenie ankiety na żywo w serwisie Doodle to dziecinnie prosta sprawa – wystarczy utworzyć nową ankietę, wybrać dni i godziny, które chcesz zaproponować jako opcje, a następnie wysłać zaproszenia do uczestników. Możesz skopiować link lub poprosić serwis Doodle, aby wysłał go za Ciebie.

Korzystając z dowolnego urządzenia, uczestnicy mogą głosować w czasie rzeczywistym, a serwis Doodle będzie na bieżąco aktualizował wyniki ankiety.

Ponadto Doodle płynnie integruje się z popularnymi aplikacjami kalendarzowymi, takimi jak Kalendarz Google , Outlook oraz Kalendarz Apple , zapewniając sprawne planowanie i usprawniając cały proces.

Studia przypadków: Jak Doodle może ułatwić planowanie w praktyce

Aplikacja Doodle okazała się nieodzownym narzędziem w praktyce, pomagając usprawnić planowanie i przyczyniając się do osiągania pozytywnych wyników przez użytkowników na całym świecie.

Na przykład organizatorzy konferencji wykorzystują ankiety przeprowadzane na żywo podczas wydarzeń, aby oszacować liczbę uczestników i dostosować program do ich preferencji.

W salach lekcyjnych ankiety na żywo wykorzystywane w celach edukacyjnych pozwalają nauczycielom ustalić najlepszy moment na zebranie uczniów na doraźne zajęcia. Oznacza to, że mogą oni oszacować liczbę uczestników i w razie potrzeby dostosować plany lekcji.

Podczas spotkań zespołowych współpracownicy mogą skorzystać z funkcji „w razie potrzeby”, jeśli uznają, że ich obecność nie jest istotna. Mogą również zapisać potwierdzone wydarzenie bezpośrednio w swoim kalendarzu, gdy tylko zostanie ustalony termin.

Oprócz ankiet na żywo Doodle oferuje również inne funkcje, które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad swoim dniem i zautomatyzować jego przebieg.

Doodle Booking Page pozwala udostępniać swój harmonogram za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wystarczy ustawić swoją dostępność, a gdy tylko będziesz potrzebować umówić się na spotkanie, udostępnij link. Największą zaletą jest to, że zawsze zachowujesz kontrolę nad swoim czasem. Jeśli chcesz ograniczyć liczbę codziennych spotkań lub zapewnić sobie przerwę między nimi – wystarczy, że włączysz odpowiednie ustawienia.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w cztery oczy, z pomocą przyjdzie Ci Doodle 1:1. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, czy ocenę wyników pracy pracownika, wybierz terminy, w których masz czas, i prześlij je osobie, z którą chcesz się spotkać. Gdy ta osoba wybierze termin, automatycznie pojawi się on w kalendarzach obu stron. Koniec z ciągłą wymianą e-maili.

Doodle współpracuje również z największym na świecie narzędziem do wideokonferencji. Niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdujesz, organizowanie spotkań nie powinno stanowić problemu. Połącz się z Powiększ , Google Meet, Webex lub Microsoft Teams. Dodatkowo dzięki Zapier możesz zintegrować Doodle ze swoim procesem pracy na tysiące różnych sposobów.

Słowo na koniec

Podsumowując, sondaże na żywo oferują liczne korzyści, od zwiększonego udziału i zaangażowania po wgląd w sytuację w czasie rzeczywistym.

Dzięki Doodle – oprogramowaniu do przeprowadzania ankiet na żywo – możesz bez trudu tworzyć, zarządzać i analizować interaktywne ankiety na każdą okazję. Nie zwlekaj więc, wypróbuj ankiety na żywo i pozwól, by Doodle sprawiło, że będzie to łatwiejsze niż kiedykolwiek.