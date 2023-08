Ah, der berüchtigte Tippfehler - wir alle haben ihn gemacht, selbst bei der Suche nach der perfekten Lösung für unsere Bedürfnisse. Wenn Sie auf der Suche nach "Live-Umfragen" auf diesen Beitrag gestoßen sind, keine Sorge. Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich nach den Wundern von Live-Umfragen suchen.

Heute zeigen wir Ihnen die Vorteile von Live-Umfragen für Ihre Veranstaltungen, Meetings und Feedback-Sammlung auf und erklären Ihnen, wie Sie Doodle als Live-Umfrage-Software einsetzen können.

"Das Leben ist zu kurz für langweilige Meetings" - warum also nicht mit Doodle einen neuen Kick geben?

Was sind Live-Umfragen?

Live-Umfragen sind interaktive Abstimmungssysteme in Echtzeit, die es den Teilnehmern ermöglichen, sofortiges Feedback zu geben, wenn sie für Meetings, Veranstaltungen und Präsentationen verfügbar sind.

Sie sind ein effektives Mittel, um die Beteiligung zu erhöhen, da sie eine aktive Beteiligung an der Festlegung der Besprechungszeit fördern. Die Teilnehmer haben das Gefühl, dass ihre Anwesenheit wichtig ist und ihre Meinung zählt.

Die Vorteile von Live-Abstimmungen sind zahlreich. Zum einen können sie zu einem höheren Engagement führen, da sich die Teilnehmer stärker an den Ergebnissen beteiligt fühlen.

Außerdem tragen Live-Abstimmungen dazu bei, dass die Stimme jedes Einzelnen gehört wird, und fördern so eine integrativere Umgebung. Live-Abstimmungen bieten Veranstaltern auch die Möglichkeit, die Auswirkungen ihrer Inhalte oder Leistungen sofort zu bewerten. Wenn Sie z. B. eine Veranstaltungsreihe organisieren und die Teilnehmer in späteren Sitzungen nachlassen, könnte das daran liegen, dass sie das Material nicht unterhaltsam oder nützlich finden.

Wie man Doodle für Live-Abstimmungen verwendet

Doodle ist Ihre All-in-One-App für Live-Abstimmungen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Szenarien wie Live-Event-Abstimmungen, Online-Live-Abstimmungen und sogar Live-Abstimmungen für Bildungs- und Marktforschungszwecke.

Eine Live-Umfrage mit Doodle zu erstellen ist ein Kinderspiel: Starten Sie einfach eine neue Umfrage, legen Sie die Tage und Uhrzeiten fest, die Sie als Option anbieten möchten, und verschicken Sie Einladungen an die Teilnehmer. Kopieren Sie den Link oder lassen Sie ihn sich von Doodle zusenden.

Die Teilnehmer können von jedem Gerät aus in Echtzeit abstimmen und Doodle aktualisiert die Umfrageergebnisse dynamisch.

Außerdem lässt sich Doodle nahtlos in gängige Kalender-Apps wie Google Calendar, Outlook und Apple Calendar integrieren, was eine reibungslose Terminplanung gewährleistet und den gesamten Prozess vereinfacht.

Fallstudien: Wie Doodle die Terminplanung in der Praxis vereinfachen kann

Doodle hat sich als unentbehrliches Werkzeug für reale Szenarien erwiesen. Es hilft, die Terminplanung zu rationalisieren und führt zu erfolgreichen Ergebnissen für Benutzer weltweit.

Konferenzen haben zum Beispiel Live-Umfragen genutzt, um die Teilnehmerzahlen zu messen und ihr Programm auf die Vorlieben der Teilnehmer abzustimmen.

In Klassenzimmern können Pädagogen mithilfe von Live-Umfragen den besten Zeitpunkt für die Teilnahme an Ad-hoc-Sitzungen ermitteln. So können sie herausfinden, wie viele Teilnehmer anwesend sein werden, und die Unterrichtspläne entsprechend anpassen.

Bei Teambesprechungen können Kollegen die Funktion "bei Bedarf" nutzen, wenn sie ihre Anwesenheit nicht für wichtig halten. Außerdem können sie sich die bestätigte Veranstaltung direkt in ihren Kalender eintragen lassen, sobald ein Termin feststeht.

Neben Live-Abstimmungen bietet Doodle noch weitere Funktionen, die Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihren Tag zurückzuerlangen und Ihren Tag zu automatisieren.

Mit Doodle Buchungsseite können Sie Ihren Terminplan mit nur wenigen Klicks freigeben. Legen Sie einfach Ihre Verfügbarkeit fest und teilen Sie den Link, wenn Sie sich mit jemandem treffen müssen. Das Tolle daran ist, dass Sie immer die Kontrolle über Ihre Zeit behalten. Wenn Sie Ihre täglichen Besprechungen einschränken oder Zeit dazwischen haben möchten, brauchen Sie nur diese Einstellungen zu aktivieren.

Wenn Sie sich unter vier Augen treffen müssen, kann Doodle 1:1 helfen. Egal, ob es sich um ein Vorstellungsgespräch oder eine Leistungsbeurteilung handelt, legen Sie die Zeiten fest, zu denen Sie Zeit haben, und senden Sie diese an die Person, mit der Sie sich treffen möchten. Wenn die Person einen Termin wählt, erscheint dieser automatisch in Ihren beiden Kalendern. Keine E-Mails mehr hin und her.

Doodle ist auch mit dem weltweit größten Videokonferenz-Tool integriert. Egal, wo auf der Welt Sie sich befinden, Meetings sollten kein Problem sein. Verbinden Sie sich mit Zoom, Google Meet, Webex oder Microsoft Team. Und mit Zapier können Sie Doodle auf tausende verschiedene Arten in Ihren Workflow integrieren.

Letzte Worte

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Live-Umfragen zahlreiche Vorteile bieten, von erhöhter Beteiligung und Engagement bis hin zu Erkenntnissen in Echtzeit.

Mit Doodle als Software für Live-Umfragen können Sie mühelos interaktive Umfragen für jeden Anlass erstellen, verwalten und auswerten. Probieren Sie Live-Umfragen aus und machen Sie es sich mit Doodle so einfach wie noch nie.