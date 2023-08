Die Verwaltung unserer vollen Terminkalender kann ohne geeignete Planungswerkzeuge eine Herkulesaufgabe sein. Ob es darum geht, nach wochenlangen Versuchen einen Kunden für eine Projektbesprechung zu gewinnen oder sicherzustellen, dass Sie genug Zeit haben, um die Familie zum Grillen zu versammeln - es ist schwer.

Im Zeitalter der Digitalisierung ist es schwer, jemanden zu finden, der nicht in irgendeiner Form einen digitalen Kalender benutzt. Es ist leicht zu verstehen, warum. Eine Einladung kann nicht nur alle erforderlichen Informationen enthalten, sondern auch einen Link zu einer Karte für die Wegbeschreibung oder wichtige Dokumente für die Vorbereitung enthalten.

Apple Calendar, früher bekannt als iCal, ist einer der beliebtesten digitalen Kalender auf dem Markt und eines der besten Terminplanungswerkzeuge für Ihr geschäftiges Leben.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Apple Calendar optimal nutzen können und welche Vorteile die Integration mit Doodle für eine nahtlose Terminplanung bietet.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Apple Kalender verstehen

Apple Calendar ist ein digitales Kalenderprogramm, mit dem Benutzer ihre Termine planen und verwalten können.

Er ist auf allen Apple-Geräten verfügbar und wird mit allen Geräten synchronisiert, sodass Ereignisse von jedem Gerät aus hinzugefügt oder geändert werden können. Mit Apple Calendar können Sie Ereignisse einrichten, Beschreibungen hinzufügen, andere einladen, Benachrichtigungen für anstehende Ereignisse erhalten, Erinnerungen einstellen und vieles mehr.

Er ist viel effizienter als herkömmliche Papierkalender und lässt sich auch besser anpassen als andere digitale Kalender.

Planen Sie Ihre Termine mit Apple Calendar

Jetzt wissen Sie, was der Apple Calendar ist. Wie können Sie ihn zur Planung Ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Termine nutzen?

Wenn Sie wissen, wie Sie die Funktionen des Kalenders richtig nutzen, können Sie ihn sehr effektiv einsetzen. Legen Sie zunächst ein neues Ereignis an, und wählen Sie Datum, Uhrzeit und Ort. Sie können dann einen Titel und eine Beschreibung hinzufügen und andere einladen.

Sie können auch eine Erinnerung für das Ereignis festlegen und die Benachrichtigung so anpassen, wie es Ihnen am besten passt. Wenn Sie z. B. persönlich hingehen, können Sie die Reisezeit hinzufügen, damit Ihr Kalender den Verkehr im Auge behält und Sie informiert, wenn Sie früher gehen müssen.

Mit diesen Funktionen des Apple Kalenders können Sie Ihre Terminplanung optimieren und Ihre Produktivität steigern.

Einführung von Doodle

Doodle ist ein Terminplanungswerkzeug, mit dem Sie in wenigen Minuten den besten Zeitpunkt für Besprechungen oder Veranstaltungen finden können - egal, ob es sich um zwei oder 2000 Personen handelt.

Durch die Automatisierung Ihrer Terminplanung und der Buchung von Besprechungen können Sie Ihre Effizienz steigern und haben mehr Zeit für wichtigere Dinge, wie das Vorantreiben Ihres Projekts oder Zeit mit der Familie.

Mit Doodle können Sie die Verfügbarkeit aller Teilnehmer zur gleichen Zeit sehen und die Zeit und das Datum auswählen, die für alle am besten passen. Außerdem können Sie Fristen für Antworten setzen und Erinnerungen an diejenigen schicken, die nicht geantwortet haben.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Apple Kalender und Doodle zusammen verwenden

Die Integration von Doodle mit Apple Calendar kann Ihnen viel Zeit sparen, wenn Sie versuchen, ein Meeting zu planen. Wenn Sie beide Programme miteinander verknüpft haben, wird jedes Mal, wenn Sie ein Meeting in einem Programm buchen, das andere Programm dies berücksichtigen - Sie müssen also nicht doppelt buchen oder zwischen den beiden Programmen hin und her springen.

Und wenn Sie sich virtuell treffen müssen, ist das auch ganz einfach. Angenommen, Sie verknüpfen Ihr Doodle-Konto mit Zoom. Wenn Sie ein Meeting buchen und die Videokonferenz einschalten, fügt Doodle den Link zum Meeting automatisch zu Ihrem Kalender hinzu. Sie müssen nur noch teilnehmen.

Um beide Tools zusammen zu nutzen, erstellen Sie ein Meeting auf Doodle und laden alle notwendigen Teilnehmer ein. Sobald alle geantwortet haben, wählen Sie das Datum und die Uhrzeit, die für alle am besten passen. Doodle aktualisiert dann automatisch Ihren Apple Kalender mit dem geplanten Termin.

Schlussgedanken

Apple Calendar und Doodle sind beide großartige Werkzeuge für die Terminplanung, aber sie können noch besser werden, wenn sie zusammen eingesetzt werden.

Apple Calendar ist ein leistungsstarker digitaler Kalender, der bei der Planung und Rationalisierung alltäglicher Aktivitäten helfen kann, während Doodle Flexibilität, Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Planung von Besprechungen oder Veranstaltungen bietet.

Die Kombination dieser beiden Tools schafft eine außergewöhnliche Lösung für fast jedes Planungsproblem.

Sparen Sie also bis zu 45 Minuten pro Woche, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren, und verknüpfen Sie Ihren Apple Calendar und Doodle noch heute miteinander. Es ist kostenlos und Sie müssen nicht einmal Ihre Kreditkarte angeben.