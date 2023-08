Gestire i nostri impegni può essere un compito erculeo senza strumenti di pianificazione adeguati. Che si tratti di cercare di ottenere un cliente per una riunione di progetto dopo settimane di tentativi o di assicurarsi di avere abbastanza tempo per riunire la famiglia per un barbecue, è difficile.

Nell'era della digitalizzazione, è difficile trovare qualcuno che non usi un calendario digitale in qualche forma. È facile capire perché. Un invito può non solo includere tutte le informazioni necessarie, ma anche un link a una mappa per le indicazioni stradali o includere documenti importanti da leggere per una preparazione avanzata.

Apple Calendar, precedentemente noto come iCal, è uno dei più popolari calendari digitali disponibili e uno dei migliori strumenti di pianificazione per la vostra vita frenetica.

Vediamo come utilizzare il Calendario Apple al massimo delle sue potenzialità e i vantaggi dell'integrazione con Doodle per una programmazione perfetta.

Capire il calendario Apple

Calendario Apple è uno strumento di calendario digitale che consente agli utenti di pianificare e gestire i propri impegni.

È disponibile su tutti i dispositivi Apple e si sincronizza tra loro in modo che gli eventi possano essere aggiunti o modificati da qualsiasi dispositivo. Con Apple Calendar è possibile impostare eventi, aggiungere descrizioni, invitare altre persone, ricevere avvisi per i prossimi eventi, impostare promemoria e molto altro ancora.

È molto più efficiente dei tradizionali calendari cartacei e anche più personalizzabile di altri calendari digitali disponibili.

Usare il Calendario Apple per pianificare gli impegni

Ora che sapete cos'è, come potete usarlo per pianificare i vostri impegni giornalieri, settimanali e mensili?

Sfruttare correttamente le sue potenzialità può essere molto efficace se si capisce come utilizzare le sue funzioni. Per iniziare, create un nuovo evento e scegliete una data, un'ora e un luogo. È quindi possibile aggiungere un titolo, una descrizione e invitare altre persone.

È anche possibile impostare un promemoria per l'evento e personalizzare l'avviso più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio, se vi recate di persona, potete aggiungere il tempo di viaggio per assicurarvi che il calendario tenga conto del traffico e vi aggiorni se dovete partire prima.

Queste funzioni del Calendario Apple possono semplificare la programmazione e migliorare la produttività.

Presentazione di Doodle

In parole povere, è uno strumento di pianificazione che consente di trovare in pochi minuti l'orario migliore per programmare riunioni o eventi, che siano con due o 2000 persone.

Automatizzando il processo di pianificazione e prenotazione delle riunioni, è possibile aumentare l'efficienza e liberare tempo per concentrarsi su cose più importanti, come andare avanti con il proprio progetto o passare del tempo con la famiglia.

Con Doodle, potete vedere la disponibilità di tutti i partecipanti nello stesso momento e scegliere l'ora e la data più adatta a tutti. Inoltre, è possibile impostare scadenze per le risposte e inviare promemoria a coloro che non hanno risposto.

Usare il calendario Apple e Doodle insieme

L'integrazione di Doodle con il Calendario Apple può far risparmiare molto tempo quando si cerca di programmare una riunione. Per cominciare, se avete entrambi gli strumenti collegati, ogni volta che prenotate una riunione su uno di essi, l'altro ne terrà conto, evitando così doppie prenotazioni o di dover saltare avanti e indietro tra i due strumenti.

Inoltre, se avete bisogno di incontrarvi virtualmente, anche questo è facile. Supponiamo di collegare l'account Doodle a Zoom. Se prenotate una riunione e attivate la videoconferenza, Doodle aggiungerà automaticamente il link alla riunione al vostro calendario. Non dovrete far altro che partecipare.

Per utilizzare entrambi gli strumenti insieme, create una riunione su Doodle e invitate tutti i partecipanti necessari. Una volta che tutti hanno risposto, scegliete la data e l'ora più adatta a tutti. Doodle aggiornerà automaticamente il vostro Calendario Apple con l'evento programmato.

Considerazioni finali

Apple Calendar e Doodle sono entrambi ottimi strumenti per la pianificazione, ma possono essere ancora migliori se uniti insieme.

Apple Calendar è un potente calendario digitale che può aiutare a programmare e semplificare le attività quotidiane, mentre Doodle offre flessibilità, velocità e facilità d'uso quando si programmano riunioni o eventi.

La combinazione di questi due strumenti crea una soluzione straordinaria per quasi tutti i problemi di pianificazione.

Risparmiate fino a 45 minuti alla settimana per concentrarvi sulle cose che contano davvero