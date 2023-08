Utiliser le calendrier Apple et Doodle pour planifier facilement

La gestion de nos emplois du temps chargés peut s'avérer une tâche herculéenne si l'on ne dispose pas d'outils de planification adéquats. Qu'il s'agisse d'essayer de faire venir un client pour une réunion de projet après des semaines d'efforts ou de s'assurer d'avoir assez de temps pour réunir la famille autour d'un barbecue - c'est difficile.

À l'ère de la numérisation, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui n'utilise pas un calendrier numérique sous une forme ou une autre. Il est facile de comprendre pourquoi. Une invitation peut non seulement contenir toutes les informations dont vous avez besoin, mais aussi renvoyer à un plan d'accès ou inclure des documents importants à lire pour se préparer à l'avance.

Apple Calendar, anciennement connu sous le nom d'iCal, est l'un des calendriers numériques les plus populaires et l'un des meilleurs outils de planification pour votre vie active.

Nous allons voir comment vous pouvez utiliser le Calendrier Apple au maximum de son potentiel et quels sont les avantages de l'intégrer à Doodle pour une planification transparente.

Comprendre le calendrier Apple

L'Agenda Apple est un outil de calendrier numérique qui permet aux utilisateurs de planifier et de gérer leur emploi du temps.

Il est disponible sur tous les appareils Apple et se synchronise entre eux, de sorte que les événements peuvent être ajoutés ou modifiés à partir de n'importe quel appareil. Avec Apple Calendar, vous pouvez créer des événements, ajouter des descriptions, inviter d'autres personnes, recevoir des alertes pour les événements à venir, définir des rappels et bien plus encore.

Il est beaucoup plus efficace que les calendriers papier traditionnels et plus personnalisable que les autres calendriers numériques disponibles.

Utiliser Apple Calendar pour planifier votre emploi du temps

Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, comment pouvez-vous l'utiliser pour planifier votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel ?

Il est possible de tirer parti de sa puissance de manière très efficace, à condition de savoir comment utiliser ses fonctionnalités. Pour commencer, créez un nouvel événement et choisissez une date, une heure et un lieu. Vous pouvez ensuite ajouter un titre, une description et inviter d'autres personnes.

Vous pouvez également définir un rappel pour l'événement et personnaliser l'alerte qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous vous rendez sur place, vous pouvez ajouter la durée du trajet pour que votre calendrier tienne compte de la circulation et vous informe si vous devez partir plus tôt.

Ces fonctionnalités de l'agenda Apple peuvent rationaliser votre planning et améliorer votre productivité.

Présentation de Doodle

En termes simples, il s'agit d'un outil de planification qui vous permet de trouver le meilleur moment pour planifier des réunions ou des événements en quelques minutes - qu'il s'agisse de deux ou de 2000 personnes.

En automatisant votre processus de planification et de réservation de réunions, vous pouvez augmenter votre efficacité et libérer du temps pour vous concentrer sur des choses plus importantes, comme avancer sur votre projet ou passer du temps avec votre famille.

Avec Doodle, vous pouvez voir la disponibilité de tous les participants en même temps et choisir l'heure et la date qui conviennent le mieux à chacun. En outre, vous pouvez fixer des délais pour les réponses et envoyer des rappels à ceux qui n'ont pas répondu.

Utilisation conjointe du calendrier Apple et de Doodle

L'intégration de Doodle à Apple Calendar peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous essayez de planifier une réunion. Tout d'abord, si les deux outils sont connectés, chaque fois que vous réservez une réunion sur l'un d'eux, l'autre en tient compte - il n'y a donc pas de double réservation ni d'allers-retours entre les deux outils.

De plus, si vous avez besoin de vous réunir virtuellement, c'est également facile. Disons que vous reliez votre compte Doodle à Zoom. Si vous réservez une réunion et activez la vidéoconférence, Doodle ajoutera automatiquement le lien de la réunion à votre calendrier. Vous n'avez plus qu'à vous rendre à la réunion.

Pour utiliser les deux outils ensemble, créez une réunion sur Doodle et invitez tous les participants nécessaires. Une fois que tout le monde a répondu, choisissez la date et l'heure qui conviennent le mieux à tout le monde. Doodle mettra alors automatiquement à jour votre calendrier Apple avec l'événement programmé.

Dernières réflexions

Apple Calendar et Doodle sont tous deux d'excellents outils de planification, mais ils peuvent être encore meilleurs lorsqu'ils sont combinés.

Apple Calendar est un puissant calendrier numérique qui permet de planifier et de rationaliser les activités quotidiennes, tandis que Doodle offre souplesse, rapidité et facilité d'utilisation pour la planification de réunions ou d'événements.

La combinaison de ces deux outils crée une solution extraordinaire pour presque tous les problèmes de planification.

Alors, gagnez jusqu'à 45 minutes par semaine pour vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et reliez dès aujourd'hui votre Calendrier Apple et Doodle. C'est gratuit et vous n'avez même pas besoin de fournir votre carte de crédit.