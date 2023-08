Qu'est-ce qu'une réunion de projet ?

Qu'est-ce qu'un projet ?

Un projet est tout ce que vous voulez qu'il soit. Mais dans un contexte professionnel, il s'agit généralement du terme utilisé pour décrire une tâche qui doit être accomplie. Par exemple, une équipe produit peut vouloir développer une nouvelle fonctionnalité et créer un projet à cet effet.

Il s'agit souvent d'un projet qui implique plusieurs personnes travaillant en collaboration et qui peut être un grand projet ou plusieurs petits projets aboutissant à un objectif final.

De nombreuses entreprises ont un mélange de projets à court et à long terme. Les projets à court terme peuvent être des tâches trimestrielles, tandis que les projets à long terme peuvent être des indicateurs de performance clés annuels.

Que se passe-t-il lors d'une réunion de projet ?

Commencez par réfléchir à l'étape du projet à laquelle se déroule la réunion. S'il s'agit d'une réunion de démarrage, vous voudrez faire un tour de table pour vous présenter et expliquer ce qui se passe. S'il s'agit d'une réunion de contrôle, vous pouvez aller droit au but.

Une fois que vous vous êtes présentés et que vous avez éventuellement fait un brise-glace, la première réunion portera sur le champ d'application. Que faut-il faire ? Qui s'en charge ? Quelle est la date limite ? L'utilisation d'un système de billetterie est un bon moyen de gérer cela. Vous pouvez créer le projet sous la forme d'un ticket principal, chaque partie étant définie comme un ticket secondaire. De cette manière, il est très facile de suivre ce qui se passe.

En ce qui concerne la réunion proprement dite, veillez à ce qu'elle soit clairement structurée. S'il s'agit d'une réunion régulière, assurez-vous que les participants le savent et qu'ils sont préparés. Ils auront des questions, alors soyez prêts à y répondre et à écouter les idées qui pourraient contribuer à améliorer l'avancement du projet. Ils peuvent avoir des idées auxquelles vous n'avez pas pensé.

Vous devez également demander un retour d'information pour vous assurer que ce que vous leur demandez de faire est clair et, si ce n'est pas le cas, réfléchissez à la manière de clarifier les choses lors des prochaines sessions.

Essayez de ne pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne se sent pas à l'aise de faire. Les personnes qui adhèrent à vos objectifs sont beaucoup plus susceptibles de produire de meilleurs résultats.

Comment planifier la réunion de projet ?

Les projets sont de toutes sortes et de toutes tailles, mais une chose reste la même : la difficulté de réunir les gens. Doodle vous facilite la tâche.

