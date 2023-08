Ah, il famigerato errore di battitura: lo abbiamo fatto tutti, anche quando siamo alla ricerca della soluzione perfetta per le nostre esigenze. Se siete arrivati su questo post cercando "live pol", non preoccupatevi. Sappiamo che probabilmente state cercando le meraviglie dei sondaggi dal vivo.

Oggi vi illustreremo i vantaggi del loro utilizzo per i vostri eventi, riunioni e raccolta di feedback, e come Doodle possa essere il vostro software per i sondaggi dal vivo.

"La vita è troppo breve per le riunioni noiose", quindi perché non dare un tocco di classe con Doodle?

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Cosa sono i sondaggi dal vivo?

I sondaggi dal vivo sono sistemi di votazione interattivi e in tempo reale che consentono ai partecipanti di fornire un feedback immediato quando sono disponibili per riunioni, eventi e presentazioni.

Sono un modo efficace per aumentare la partecipazione, in quanto incoraggiano il coinvolgimento attivo nella definizione dell'orario della riunione. Le persone sentiranno che la loro presenza è importante e che la loro opinione conta.

I vantaggi dell'uso dei sondaggi dal vivo sono numerosi. Innanzitutto, possono aumentare il coinvolgimento dei partecipanti, che si sentono più coinvolti nei risultati.

Inoltre, i sondaggi dal vivo aiutano a garantire che la voce di tutti sia ascoltata, favorendo un ambiente più inclusivo. I sondaggi dal vivo offrono agli organizzatori anche la possibilità di valutare immediatamente l'impatto dei loro contenuti o delle loro prestazioni. Ad esempio, se state organizzando una serie di eventi e le persone iniziano a perdere colpi nelle sessioni successive, potrebbe essere perché non trovano il materiale divertente o utile.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come utilizzare Doodle per i sondaggi dal vivo

Doodle è l'applicazione per sondaggi dal vivo tutto in uno, perfetta per vari scenari come sondaggi per eventi dal vivo, sondaggi online dal vivo e persino sondaggi dal vivo per scopi educativi e di ricerca di mercato.

Creare un sondaggio dal vivo con Doodle è un gioco da ragazzi: basta avviare un nuovo sondaggio, decidere i giorni e gli orari che si desidera offrire come opzione e inviare gli inviti ai partecipanti. Copiate il link o lasciate che Doodle lo invii per voi.

Utilizzando qualsiasi dispositivo, i partecipanti possono votare in tempo reale e Doodle aggiornerà dinamicamente i risultati del sondaggio.

Inoltre, Doodle si integra perfettamente con le applicazioni di calendario più diffuse, come Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantendo una programmazione fluida e semplificando l'intero processo.

Casi di studio: Come Doodle può semplificare la programmazione nel mondo reale

Doodle si è dimostrato uno strumento indispensabile per gli scenari reali, aiutando a semplificare la programmazione e a ottenere risultati di successo per gli utenti di tutto il mondo.

Ad esempio, le conferenze hanno utilizzato il sondaggio in diretta per valutare i numeri e adattare la programmazione alle preferenze dei partecipanti.

Nelle aule scolastiche, il live polling per l'istruzione consente agli educatori di trovare il momento migliore per riunire gli studenti per le sessioni di ad-hoq. In questo modo possono capire quante persone parteciperanno e adattare i piani di lezione in base alle esigenze.

Nelle riunioni di gruppo, i colleghi possono utilizzare la funzione "se necessario" quando non ritengono importante la loro presenza. Inoltre, una volta confermato l'orario, possono prenotare l'evento direttamente sul loro calendario.

Oltre ai sondaggi dal vivo, Doodle offre anche altre funzioni che aiutano a riprendere il controllo della giornata e ad automatizzarla.

Doodle Pagina di prenotazione consente di condividere i propri impegni con pochi clic. Basta impostare la vostra disponibilità e ogni volta che avete bisogno di incontrare qualcuno condividete il link. Il bello è che avrete sempre il controllo del vostro tempo. Se si desidera limitare le riunioni giornaliere o avere del tempo a disposizione tra una riunione e l'altra, è sufficiente attivare queste impostazioni.

Se avete bisogno di un incontro individuale, Doodle 1:1 può aiutarvi. Che si tratti di un colloquio o di una valutazione delle prestazioni di un dipendente, decidete gli orari in cui siete liberi e inviateli alla persona che volete incontrare. Se la persona sceglie un orario, questo apparirà automaticamente sui vostri calendari. Non dovrete più inviare e-mail.

Doodle si integra anche con il più grande strumento di videoconferenza del mondo. Quindi, in qualsiasi parte del mondo vi troviate, le riunioni non dovrebbero essere un problema. Collegatevi con Zoom, Google Meet, Webex o Microsoft Team. Inoltre, con Zapier potete integrare Doodle nel vostro flusso di lavoro in migliaia di modi diversi.

Parole finali

In sintesi, i sondaggi dal vivo offrono numerosi vantaggi, dall'aumento della partecipazione e del coinvolgimento agli approfondimenti in tempo reale.

Con Doodle come software per i sondaggi dal vivo, potete creare, gestire e analizzare facilmente sondaggi interattivi per qualsiasi occasione. Quindi, provate a fare un sondaggio dal vivo e lasciate che Doodle lo renda più facile che mai.