Ah, el infame error tipográfico: todos lo hemos cometido, incluso cuando buscábamos la solución perfecta para nuestras necesidades. Si has llegado a este post buscando "live pol", no te preocupes. Entendemos que probablemente estés buscando las maravillas de las encuestas en directo.

Hoy destacaremos las ventajas de utilizarlas para tus eventos, reuniones y recopilación de opiniones, y cómo Doodle puede ser tu software de encuestas en directo.

"La vida es demasiado corta para reuniones aburridas", así que ¿por qué no darle un toque especial con Doodle?

¿Qué son las encuestas en directo?

Las encuestas en directo son sistemas de votación interactivos y en tiempo real que permiten a los participantes dar su opinión al instante cuando están disponibles para reuniones, eventos y presentaciones.

Son una forma eficaz de aumentar la participación, ya que fomentan la implicación activa en la fijación de la hora de la reunión. La gente sentirá que su presencia es importante y que su opinión cuenta.

Las ventajas de utilizar encuestas en directo son numerosas. Por un lado, pueden aumentar el compromiso, ya que los participantes se sienten más implicados en los resultados.

Además, los sondeos en directo ayudan a garantizar que se escuche la voz de todos, fomentando un entorno más integrador. Los sondeos en directo también ofrecen a los organizadores la posibilidad de evaluar inmediatamente el impacto de sus contenidos o actuaciones. Por ejemplo, si estás organizando una serie de eventos y la gente empieza a abandonar en las sesiones posteriores, podría deberse a que no están encontrando el material entretenido o útil.

Crear una encuesta de grupo

Cómo utilizar Doodle para encuestas en directo

Doodle es tu aplicación de encuestas en directo todo en uno, perfecta para varios escenarios como encuestas en directo de eventos, encuestas en directo en línea e incluso encuestas en directo con fines educativos y de investigación de mercado.

Crear una encuesta de grupo

Crear un sondeo en directo con Doodle es muy sencillo: sólo tienes que iniciar un nuevo sondeo, decidir los días y horas que quieres ofrecer como opción y enviar invitaciones a los participantes. Copia el enlace o deja que Doodle lo envíe por ti.

Desde cualquier dispositivo, los participantes pueden votar en tiempo real y Doodle actualizará dinámicamente los resultados de la encuesta.

Además, Doodle se integra perfectamente con las aplicaciones de calendario más populares, como Google Calendar, Outlook y Apple Calendar, garantizando una programación fluida y agilizando todo el proceso.

Casos prácticos: Cómo Doodle puede simplificar la programación en el mundo real

Doodle ha demostrado ser una herramienta indispensable en situaciones reales, ayudando a agilizar la programación y a obtener resultados satisfactorios para usuarios de todo el mundo.

Crear una encuesta de grupo

Por ejemplo, los congresos han utilizado encuestas en directo para medir las cifras y adaptar su programación a las preferencias de los asistentes.

En las aulas, el sondeo en directo permite a los educadores encontrar el mejor momento para reunir a los alumnos en sesiones ad hoc. De este modo, pueden calcular el número de asistentes y ajustar la planificación de las clases en función de las necesidades.

En las reuniones de equipo, los compañeros pueden utilizar la función "si es necesario" cuando consideren que su presencia no es importante. Además, una vez confirmada la hora, pueden anotar el evento directamente en su calendario.

Además de las encuestas en directo, Doodle también ofrece otras funciones que te ayudan a recuperar el control de tu jornada y a automatizarla.

Doodle Booking Page te permite compartir tu agenda con sólo unos clics. Simplemente establece tu disponibilidad y cada vez que necesites quedar con alguien comparte el enlace. Lo mejor es que siempre tendrás el control de tu tiempo. Si quieres limitar tus reuniones diarias o tener tiempo entre ellas, todo lo que tienes que hacer es activar esos ajustes.

Si necesitas una reunión individual, Doodle 1:1 puede ayudarte. Tanto si se trata de una entrevista como de una revisión del rendimiento de un empleado, decide las horas que tienes libres y envíaselas a la persona con la que quieres reunirte. Si elige una hora, aparecerá automáticamente en el calendario de ambos. Se acabaron las idas y venidas por correo electrónico.

Doodle también se integra con la mayor herramienta de videoconferencia del mundo. Así que no importa en qué parte del mundo estés, las reuniones no serán un problema. Conéctate con Zoom, Google Meet, Webex o Microsoft Team. Además, con Zapier puedes integrar Doodle en tu flujo de trabajo de miles de formas diferentes.

Crear una encuesta de grupo

Palabras finales

En resumen, las encuestas en directo ofrecen numerosos beneficios, desde una mayor participación y compromiso hasta insights en tiempo real.

Con Doodle como su software de encuestas en vivo, puede crear, gestionar y analizar encuestas interactivas para cualquier ocasión sin esfuerzo. Así que adelante, pruebe las encuestas en directo y deje que Doodle se lo ponga más fácil que nunca.