Ah, den berygtede stavefejl - vi har alle lavet dem, selv når vi søger efter den perfekte løsning til vores behov. Hvis du er havnet på dette indlæg ved at søge efter "live pol", så fortvivl ikke. Vi forstår godt, at du sandsynligvis søger de vidundere, der ligger i live afstemninger.

I dag vil vi fremhæve fordelene ved at bruge dem til dine arrangementer, møder og indsamling af feedback, og hvordan Doodle kan være din go-to software til live polls.

"Livet er for kort til kedelige møder" - så hvorfor ikke give det hele et ekstra skub med Doodle?

Hvad er live afstemninger?

Live-afstemninger er interaktive, realtidsafstemningssystemer, der giver deltagerne mulighed for at give øjeblikkelig feedback, når de er til rådighed til møder, arrangementer og præsentationer.

De er en effektiv måde at øge deltagelsen på, da de tilskynder til aktiv inddragelse i fastsættelsen af mødetidspunktet. Folk vil føle, at deres tilstedeværelse er vigtig, og at deres mening betyder noget.

Fordelene ved at bruge live-afstemninger er mange. For det første kan de resultere i øget engagement, da deltagerne føler sig mere investeret i resultaterne.

Derudover er live afstemninger med til at sikre, at alles stemme bliver hørt, hvilket fremmer et mere inkluderende miljø. Live afstemninger giver også arrangørerne mulighed for at evaluere effekten af deres indhold eller præstation med det samme. Hvis du f.eks. arrangerer en række arrangementer, og folk begynder at falde fra på senere sessioner - kan det skyldes, at de ikke finder materialet underholdende eller nyttigt.

Sådan bruger du Doodle til live-afstemninger

Doodle er din alt-i-én-app til live-afstemninger, der er perfekt til forskellige scenarier som f.eks. live-afstemninger ved live-event, online live-afstemninger og endda live-afstemninger til uddannelses- og markedsundersøgelsesformål.

Det er nemt at oprette en live-afstemning med Doodle - start blot en ny afstemning, bestem de dage og tidspunkter, du vil tilbyde som en mulighed, og send invitationer ud til deltagerne. Du kan enten kopiere linket eller lade Doodle sende det for dig.

Deltagerne kan stemme i realtid på en hvilken som helst enhed, og Doodle opdaterer afstemningsresultaterne dynamisk.

Desuden integrerer Doodle problemfrit med populære kalenderapps som Google Calendar, Outlook og Apple Calendar, hvilket sikrer en gnidningsløs planlægning og strømliner hele processen.

Casestudier: Hvordan Doodle kan forenkle planlægningen i den virkelige verden

Doodle har vist sig at være et uundværligt værktøj i virkelige scenarier, der hjælper med at strømline planlægningen og giver brugere verden over succesfulde resultater.

Konferencer har f.eks. brugt live-afstemning til at måle antallet af deltagere og skræddersy deres programlægning til deltagernes præferencer.

I klasseværelser gør live-afstemning til undervisning det muligt for undervisere at finde det bedste tidspunkt at samle eleverne til ad-hoq-sessioner. Det betyder, at de kan finde ud af, hvor mange der vil deltage, og tilpasse undervisningsplanerne efter behov.

På teammøder kan kolleger bruge funktionen "hvis det er nødvendigt", når de ikke mener, at deres tilstedeværelse er vigtig. De kan også få det bekræftede arrangement booket direkte i deres kalender, når et tidspunkt er bekræftet.

Ud over live-afstemninger tilbyder Doodle også andre funktioner, der hjælper dig med at tage kontrollen over din dag tilbage og automatisere din dag.

Doodle Booking Page lader dig dele din tidsplan med blot et par klik. Du skal blot angive din tilgængelighed, og når du har brug for at mødes med nogen, skal du dele linket. Det fantastiske er, at du altid vil bevare kontrollen over din tid. Hvis du ønsker at begrænse dine daglige møder eller have tid mellem dem - skal du blot slå disse indstillinger til.

Hvis du har brug for at mødes enkeltvis, så kan Doodle 1:1 hjælpe dig. Uanset om det er et interview eller en medarbejderpræstationsevaluering, skal du bestemme de tidspunkter, du har fri, og sende dem til den person, du vil mødes med. Hvis de vælger et tidspunkt - vil det automatisk blive vist i begge jeres kalendere. Ikke flere e-mails frem og tilbage.

Doodle kan også integreres med verdens største videokonferenceværktøj. Så uanset hvor i verden du befinder dig, bør møder ikke være noget problem. Få forbindelse med Zoom, Google Meet, Webex eller Microsoft Team. Plus med Zapier kan du integrere Doodle i din arbejdsgang på tusindvis af forskellige måder.

Afsluttende ord

Sammenfattende giver live afstemninger mange fordele, lige fra øget deltagelse og engagement til indsigt i realtid.

Med Doodle som din software til live afstemninger kan du nemt oprette, administrere og analysere interaktive afstemninger til enhver lejlighed. Så værsgo, giv live afstemninger en chance, og lad Doodle gøre det nemmere end nogensinde før.