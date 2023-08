Ah, o infame erro de digitação - todos nós cometemos, mesmo quando procuramos a solução perfeita para nossas necessidades. Se você chegou a esta postagem procurando por "live pol", não se preocupe. Entendemos que você provavelmente está procurando as maravilhas das enquetes ao vivo.

Hoje, destacaremos os benefícios de usá-las em seus eventos, reuniões e coleta de feedback, e como o Doodle pode ser o seu software de enquete ao vivo preferido.

"A vida é muito curta para reuniões enfadonhas" - então, por que não dar um salto de qualidade com o Doodle?

O que são enquetes ao vivo?

As enquetes ao vivo são sistemas de votação interativos e em tempo real que permitem que os participantes forneçam feedback instantâneo quando estiverem disponíveis para reuniões, eventos e apresentações.

Elas são uma maneira eficaz de aumentar a participação, pois incentivam o envolvimento ativo na definição do horário da reunião. As pessoas sentirão que sua presença é importante e que sua opinião é importante.

As vantagens de usar enquetes ao vivo são inúmeras. Por um lado, elas podem resultar em maior envolvimento, pois os participantes se sentem mais envolvidos com os resultados.

Além disso, as enquetes ao vivo ajudam a garantir que a voz de todos seja ouvida, promovendo um ambiente mais inclusivo. As enquetes ao vivo também oferecem aos organizadores a capacidade de avaliar imediatamente o impacto do conteúdo ou do desempenho. Por exemplo, se você estiver organizando uma série de eventos e as pessoas começarem a desistir nas sessões posteriores, pode ser porque elas não estão achando o material divertido ou útil.

Como usar o Doodle para enquetes ao vivo

O Doodle é o seu aplicativo de enquetes ao vivo completo, perfeito para vários cenários, como enquetes em eventos ao vivo, enquetes ao vivo on-line e até mesmo enquetes ao vivo para fins educacionais e de pesquisa de mercado.

Criar uma enquete ao vivo com o Doodle é muito fácil - basta iniciar uma nova enquete, decidir os dias e horários que deseja oferecer como opção e enviar convites aos participantes. Copie o link ou deixe que o Doodle o envie para você.

Usando qualquer dispositivo, os participantes podem votar em tempo real e o Doodle atualizará dinamicamente os resultados da enquete.

Além disso, o Doodle se integra perfeitamente a aplicativos de calendário populares, como o Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantindo um agendamento tranquilo e simplificando todo o processo.

Estudos de caso: Como o Doodle pode simplificar a programação do mundo real

O Doodle provou ser uma ferramenta indispensável para cenários da vida real, ajudando a agilizar o agendamento e gerando resultados bem-sucedidos para os usuários em todo o mundo.

Por exemplo, as conferências têm usado pesquisas de opinião em eventos ao vivo para avaliar os números e adaptar a programação às preferências dos participantes.

Nas salas de aula, a pesquisa ao vivo para educação permite que os educadores encontrem o melhor momento para reunir os alunos em sessões de ad-hoq. Isso significa que eles podem calcular quantas pessoas estarão presentes e ajustar os planos de aula conforme necessário.

Em reuniões de equipe, os colegas podem usar a função "se necessário" quando não acharem que sua presença é importante. Eles também podem reservar o evento confirmado diretamente em seus calendários assim que o horário for confirmado.

Além das enquetes ao vivo, o Doodle também oferece outros recursos que o ajudam a retomar o controle do seu dia e a automatizá-lo.

O Doodle Booking Page permite que você compartilhe sua agenda com apenas alguns cliques. Basta definir sua disponibilidade e, sempre que precisar se encontrar com alguém, compartilhe o link. O melhor de tudo é que você sempre terá o controle do seu tempo. Se quiser limitar suas reuniões diárias ou ter tempo entre elas, tudo o que precisa fazer é ativar essas configurações.

Se precisar de uma reunião individual, o Doodle 1:1 pode ajudar. Seja em uma entrevista ou em uma avaliação de desempenho de um funcionário, decida os horários em que você está livre e envie-os para a pessoa com quem deseja se reunir. Se ela escolher um horário, ele aparecerá automaticamente em seus calendários. Não há mais troca de e-mails.

O Doodle também se integra à maior ferramenta de videoconferência do mundo. Portanto, não importa em que lugar do mundo você esteja, as reuniões não devem ser um problema. Conecte-se com Zoom, Google Meet, Webex ou Microsoft Team. Além disso, com o Zapier, você pode integrar o Doodle ao seu fluxo de trabalho de milhares de maneiras diferentes.

Palavras finais

Em resumo, as enquetes ao vivo oferecem vários benefícios, desde o aumento da participação e do envolvimento até insights em tempo real.

Com o Doodle como software de enquetes ao vivo, você pode criar, gerenciar e analisar facilmente enquetes interativas para qualquer ocasião. Portanto, vá em frente, experimente as enquetes ao vivo e deixe que o Doodle as torne mais fáceis do que nunca.