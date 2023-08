O Doodle facilita sua vida permitindo que você crie pesquisas on-line em apenas algumas etapas. Nossas pesquisas gratuitas são usadas principalmente para encontrar o melhor momento de encontro para um grande grupo de pessoas. O que quer que você precise reunir; uma reunião de negócios, uma entrevista ou uma apresentação de cliente, você pode fazer uma enquete para descobrir o que as pessoas querem fazer. Na verdade, você poderia usar o Doodle para fazer uma enquete para quase tudo o que você quiser!

Começando com sua pesquisa on-line - passo a passo

Então, como funciona a pesquisa de programação da Doodle? A aplicação mais popular das pesquisas do Doodle é encontrar o melhor momento para se encontrar. É por isso que oferecemos conexões de calendário para seu Google, Outlook ou outros feeds de calendário O Doodle é a melhor maneira de agendar e acompanhar todas as suas reuniões, independentemente de quantas pessoas compareçam.

Adicione as opções que mais lhe convêm para encontrar tempo para qualquer coisa. Durante a terceira etapa, você pode adicionar características avançadas como limitar o número de votos por opção, prazos de votação ou pedir informações extras àqueles que participam de sua pesquisa.

O último passo é enviar sua pesquisa aos seus participantes. Você pode enviar via Doodle adicionando seus endereços de e-mail à caixa no topo da página. Em minutos você terá suas respostas!

Benefícios adicionais para pesquisas e mais com o Doodle

O Doodle é principalmente uma ferramenta de programação com milhões de usuários em todo o mundo. Se você se registrar para uma conta, o Doodle permite que você sincronize seu calendário para que você possa manter todos os seus compromissos gerenciados num relance e enviar convites para novas pesquisas no futuro com menos tempo e aborrecimentos. O Doodle é tão fácil de usar - e gratuito - que aqueles que querem fazer pesquisas para agendamento continuam voltando.