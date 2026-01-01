O Doodle facilita sua vida ao permitir que você crie enquetes on-line em apenas algumas etapas. Com sua conta do Doodle, você pode configurar rapidamente enquetes gratuitas para encontrar o melhor horário para um grande grupo de pessoas. Quer seja uma reunião de negócios, uma entrevista ou uma apresentação para um cliente, o Doodle o ajuda a encontrar rapidamente o melhor horário para todos. Você pode fazer uma enquete para qualquer pessoa, a qualquer momento.

Introdução à sua pesquisa on-line - passo a passo

Então, como funciona a pesquisa de agendamento do Doodle? A aplicação mais popular das enquetes do Doodle é encontrar o melhor horário para uma reunião. É por isso que oferecemos conexões de calendário com seu Google, Outlook ou outros feeds de calendário. O Doodle é a melhor maneira de agendar e acompanhar todas as suas reuniões, independentemente do número de pessoas presentes.

Criar uma enquete de grupo

Adicione as opções que mais lhe agradam para encontrar tempo para tudo. Na terceira etapa, você pode adicionar recursos avançados, como limitar o número de votos por opção ou definir prazos para a enquete.

A última etapa é enviar sua enquete aos participantes. Você pode enviar via Doodle adicionando os endereços de e-mail deles à caixa na parte superior da página. Em minutos, você terá suas respostas!

Criar uma enquete de grupo

Benefícios adicionais para enquetes e muito mais com o Doodle

O Doodle é principalmente uma ferramenta de agendamento com milhões de usuários em todo o mundo. Com a sua conta gratuita, o Doodle permite sincronizar o seu calendário para que você possa manter todos os seus compromissos gerenciados rapidamente e enviar convites para novas enquetes no futuro com menos tempo e menos problemas. O Doodle é tão fácil de usar - e gratuito - que aqueles que desejam fazer pesquisas para agendamento continuam voltando.