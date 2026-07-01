Åh, det där ökända stavfelet – vi har alla gjort det, även när vi letar efter den perfekta lösningen för våra behov. Om du har hamnat på det här inlägget genom att söka på ”live pol”, oroa dig inte. Vi förstår att du förmodligen är ute efter att upptäcka fördelarna med liveomröstningar.

Idag ska vi lyfta fram fördelarna med att använda dem vid era evenemang, möten och vid insamling av feedback, samt hur Doodle kan bli ert förstahandsval när det gäller programvara för liveomröstningar.

"Livet är för kort för tråkiga möten" – så varför inte höja nivån lite med Doodle?

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Vad är realtidsundersökningar?

Live-omröstningar är interaktiva röstningssystem i realtid som gör det möjligt för deltagarna att ge omedelbar återkoppling om när de är tillgängliga för möten, evenemang och presentationer.

De är ett effektivt sätt att öka deltagandet, eftersom de uppmuntrar till aktivt engagemang i valet av mötestid. Deltagarna kommer att känna att deras närvaro är viktig och att deras åsikter räknas.

Det finns många fördelar med att använda liveomröstningar. För det första kan de leda till ökat engagemang, eftersom deltagarna känner sig mer delaktiga i resultaten.

Dessutom bidrar liveomröstningar till att alla får göra sin röst hörd, vilket främjar en mer inkluderande miljö. Liveomröstningar ger också arrangörerna möjlighet att omedelbart utvärdera effekten av sitt innehåll eller sin prestation. Om du till exempel anordnar en serie evenemang och deltagarna börjar hoppa av under de senare sessionerna kan det bero på att de inte tycker att materialet är underhållande eller användbart.

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Så här använder du Doodle för omröstningar i realtid

Doodle är din allt-i-ett-app för liveomröstningar, perfekt för olika situationer såsom omröstningar vid liveevenemang, liveomröstningar online och till och med liveomröstningar inom utbildning och marknadsundersökningar.

Det är hur enkelt som helst att skapa en liveomröstning med Doodle – starta helt enkelt en ny omröstning, bestäm vilka dagar och tider du vill erbjuda som alternativ och skicka ut inbjudningar till deltagarna. Kopiera länken eller låt Doodle skicka den åt dig.

Deltagarna kan rösta i realtid från vilken enhet som helst, och Doodle uppdaterar omröstningsresultaten löpande.

Dessutom integreras Doodle smidigt med populära kalenderappar som Google Kalender , Outlook och Apples kalender , vilket säkerställer en smidig schemaläggning och effektiviserar hela processen.

Fallstudier: Hur Doodle kan förenkla schemaläggningen i verkligheten

Doodle har visat sig vara ett oumbärligt verktyg i praktiken, som bidrar till att effektivisera schemaläggningen och skapa framgångsrika resultat för användare över hela världen.

Konferenser har till exempel använt omröstningar under evenemanget för att få en uppfattning om deltagarantalet och anpassa programmet efter deltagarnas önskemål.

I klassrummen gör realtidsomröstningar inom utbildningssammanhang det möjligt för lärare att hitta det bästa tillfället att samla eleverna för spontana sessioner. Det innebär att de kan räkna ut hur många som kommer att delta och anpassa lektionsplanerna efter behov.

Vid teammöten kan kollegorna använda funktionen ”vid behov” om de inte anser att deras närvaro är viktig. De kan också få det bekräftade evenemanget inbokat direkt i sin kalender så snart tidpunkten har fastställts.

Förutom omröstningar i realtid erbjuder Doodle även andra funktioner som hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över din dag och automatisera den.

Doodle Booking Page gör att du kan dela din kalender med bara några få klick. Ange helt enkelt när du är tillgänglig och dela länken när du behöver träffa någon. Det bästa är att du alltid har full kontroll över din tid. Om du vill begränsa antalet möten per dag eller ha tid mellan mötena – behöver du bara aktivera de inställningarna.

Om du behöver träffas en-mot-en kan Doodle 1:1 vara till hjälp. Oavsett om det gäller en intervju eller en medarbetarsamtal kan du ange vilka tider du är ledig och skicka dem till den person du vill träffa. Om den andra personen väljer en tid kommer den automatiskt att visas i båda era kalendrar. Inget mer mejlande fram och tillbaka.

Doodle kan dessutom integreras med världens största verktyg för videokonferenser. Så oavsett var i världen du befinner dig bör möten inte vara något problem. Anslut till Zoom , Google Meet, Webex eller Microsoft Teams. Dessutom kan du med hjälp av Zapier integrera Doodle i ditt arbetsflöde på tusentals olika sätt.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis erbjuder live-omröstningar många fördelar, från ökat deltagande och engagemang till insikter i realtid.

Med Doodle som verktyg för liveomröstningar kan du enkelt skapa, hantera och analysera interaktiva omröstningar för alla möjliga tillfällen. Så tveka inte, prova liveomröstningar och låt Doodle göra det enklare än någonsin.