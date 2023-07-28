Doodle maakt je leven makkelijker door je in een paar simpele stappen online enquêtes te laten maken. Met je Doodle-account kun je snel het volgende instellen gratis enquêtes om het beste moment te vinden om af te spreken met een grote groep mensen. Of het nu gaat om een zakelijke vergadering, een sollicitatiegesprek of een presentatie voor een klant, met Doodle vind je snel een tijdstip dat voor iedereen het beste uitkomt. Je kunt maak een poll voor iedereen, op elk moment.

Aan de slag met je online enquête – stap voor stap

Hoe werkt Doodle’s enquête over de planning Hoe werkt het? Doodle-enquêtes worden vooral gebruikt om het beste tijdstip voor een afspraak te vinden. Daarom bieden we agenda-koppelingen aan met je Google Calendar-, Outlook- of andere agenda’s. Doodle is de beste manier om al je vergaderingen in te plannen en bij te houden, ongeacht hoeveel mensen eraan meedoen.

Maak een Groepspoll

Voeg de opties toe die het beste bij je passen, zodat je voor alles tijd kunt vrijmaken. In de derde stap kun je geavanceerde functies toevoegen, zoals het beperken van het aantal stemmen per optie of het instellen van een sluitingsdatum voor de poll.

De laatste stap is om je enquête naar je deelnemers te sturen. Je kunt dit via Doodle doen door hun e-mailadressen in het vak bovenaan de pagina in te vullen. Binnen enkele minuten heb je je reacties!

Maak een Groepspoll

Extra voordelen voor enquêtes en nog veel meer met Doodle

Doodle is in de eerste plaats een tool om afspraken te plannen, met miljoenen gebruikers over de hele wereld. Met je gratis account kun je via Doodle je agenda synchroniseren, zodat je al je afspraken in één oogopslag bijhoudt en in de toekomst sneller en makkelijker uitnodigingen voor nieuwe peilingen kunt versturen. Doodle is zo makkelijk te gebruiken – en gratis – dat iedereen die enquêtes voor de planning blijf terugkomen.