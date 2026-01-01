Doodle ułatwia Ci życie, umożliwiając tworzenie ankiet online w zaledwie kilku krokach. Korzystając z konta Doodle, możesz szybko skonfigurować bezpłatne ankiety aby znaleźć najlepszy moment na spotkanie dla dużej grupy osób. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie biznesowe, rozmowę kwalifikacyjną czy prezentację dla klienta, Doodle pomoże Ci szybko znaleźć termin, który najbardziej odpowiada wszystkim. Możesz utwórz ankietę dla każdego, w dowolnym momencie.

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Jak rozpocząć ankietę internetową – krok po kroku

Jak więc działa usługa Doodle’s ankieta dotycząca harmonogramu jak to działa? Najpopularniejszym zastosowaniem ankiet Doodle jest ustalenie najlepszego terminu spotkania. Dlatego oferujemy możliwość synchronizacji z kalendarzem Google, Outlookiem lub innymi serwisami kalendarzowymi. Doodle to najlepszy sposób na planowanie i śledzenie wszystkich spotkań, niezależnie od liczby uczestników.

Dodaj opcje, które najbardziej Ci odpowiadają, aby znaleźć czas na wszystko. W trzecim kroku możesz dodać zaawansowane funkcje, takie jak ograniczenie liczby głosów na każdą opcję lub ustalenie terminów zakończenia ankiety.

Ostatnim krokiem jest wysłanie ankiety do uczestników. Możesz to zrobić za pośrednictwem serwisu Doodle, wpisując ich adresy e-mail w polu u góry strony. W ciągu kilku minut otrzymasz odpowiedzi!

Dodatkowe korzyści związane z ankietami i nie tylko dzięki Doodle

Doodle to przede wszystkim narzędzie do planowania spotkań, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Dzięki bezpłatnemu kontu Doodle umożliwia synchronizację kalendarza, co pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi terminami w jednym miejscu oraz wysyłanie zaproszeń do nowych ankiet w przyszłości – zajmuje to mniej czasu i wymaga mniejszego wysiłku. Doodle jest tak łatwe w obsłudze – i darmowe – że osoby, które chcą ankiety dotyczące planowania wracajcie tu często.