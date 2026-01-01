Doodle underlättar ditt liv genom att du kan skapa omröstningar online på bara några få steg. Med ditt Doodle-konto kan du snabbt ställa in gratis omröstningar för att hitta den bästa tiden för att samordna möten för en stor grupp människor. Oavsett om det handlar om ett affärsmöte, en intervju eller en kundpresentation hjälper Doodle dig att snabbt hitta den tidpunkt som passar bäst för alla. Du kan skapa en omröstning för vem som helst, när som helst.

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Så hur fungerar Doodle enkät om schemaläggning fungerar det? Den vanligaste användningen av Doodle-omröstningar är att hitta den bästa tiden för ett möte. Därför erbjuder vi kalenderintegration med dina kalendrar i Google, Outlook eller andra kalenderkällor. Doodle är det bästa sättet att boka och hålla koll på alla dina möten, oavsett hur många som deltar.

Lägg till de alternativ som passar dig bäst för att hinna med allt. I det tredje steget kan du lägga till avancerade funktioner, till exempel att begränsa antalet röster per alternativ eller ställa in tidsgränser för omröstningen.

Det sista steget är att skicka ut din enkät till deltagarna. Du kan skicka den via Doodle genom att ange deras e-postadresser i rutan högst upp på sidan. Inom några minuter har du fått in svaren!

Ytterligare fördelar för enkäter och annat med Doodle

Doodle är i första hand ett verktyg för schemaläggning med miljontals användare världen över. Med ditt gratiskonto kan du synkronisera din kalender i Doodle, så att du kan hålla koll på alla dina möten på ett ögonblick och skicka ut inbjudningar till nya omröstningar i framtiden med mindre tidsåtgång och krångel. Doodle är så enkelt att använda – och gratis – att de som vill göra enkäter för schemaläggning fortsätt att komma tillbaka.