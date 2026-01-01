Doodle आपको केवल कुछ ही चरणों में ऑनलाइन पोल बनाने की सुविधा देकर आपका जीवन आसान बनाता है। अपने Doodle खाते से, आप जल्दी से सेटअप कर सकते हैं। नि:शुल्क मतदान सबसे अच्छा समय खोजने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के समूह के लिए मिलना। चाहे वह व्यावसायिक बैठक हो, साक्षात्कार हो या क्लाइंट पिच हो, Doodle आपको जल्दी से वह समय खोजने में मदद करता है जो सभी के लिए सबसे उपयुक्त हो। आप कर सकते हैं एक सर्वेक्षण बनाएँ किसी के लिए भी, किसी भी समय।

अपने ऑनलाइन सर्वेक्षण की शुरुआत – चरण-दर-चरण

तो Doodle का कैसे होता है अनुसूचीकरण सर्वेक्षण काम करता है? Doodle पोल का सबसे लोकप्रिय उपयोग मिलने का सबसे अच्छा समय खोजने के लिए है। इसीलिए हम आपके Google, Outlook या अन्य कैलेंडर फ़ीड्स के लिए कैलेंडर कनेक्शन प्रदान करते हैं। Doodle आपकी सभी मीटिंग्स को शेड्यूल करने और उनका ट्रैक रखने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे उनमें कितने भी लोग शामिल हों।

ग्रुप पोल बनाएँ

किसी भी चीज़ के लिए समय निकालने के लिए अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तीसरे चरण के दौरान, आप प्रति विकल्प वोटों की संख्या सीमित करने या पोल की समय-सीमा निर्धारित करने जैसी उन्नत सुविधाएँ जोड़ सकते हैं।

अंतिम चरण है कि आप अपना पोल अपने प्रतिभागियों को भेजें। आप पेज के शीर्ष पर दिए गए बॉक्स में उनके ईमेल पते जोड़कर Doodle के माध्यम से भेज सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको अपनी प्रतिक्रियाएँ मिल जाएँगी!

ग्रुप पोल बनाएँ

Doodle के साथ सर्वेक्षणों और अधिक के लिए अतिरिक्त लाभ

Doodle मुख्य रूप से एक शेड्यूलिंग टूल है, जिसके दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ता हैं। अपने मुफ्त खाते के साथ, Doodle आपको अपना कैलेंडर सिंक करने की सुविधा देता है, ताकि आप अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स को एक ही नजर में व्यवस्थित रख सकें और भविष्य में नए पोल के लिए कम समय और परेशानी में निमंत्रण भेज सकें। Doodle का उपयोग इतना आसान है – और यह मुफ्त है – कि जो लोग बनाना चाहते हैं समय-सारिणी बनाने के लिए सर्वेक्षण बार-बार लौटते रहो।