Wat is Zoom?

Zoom is een van de toonaangevende tools voor videoconferenties ter wereld. Omdat de meesten van ons tijdens de COVID-pandemie gedwongen waren om vanuit huis te werken, werd een app waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van hadden gehoord ineens heel populair.

Zoom is niet alleen handig voor familie en vrienden, maar stelt ook bedrijven over de hele wereld in staat om virtueel bijeen te komen. Je kunt er break-out-sessies mee houden, deelnemers laten stemmen en je scherm delen. Handig als je regelmatig online vergaderingen hebt.

Wat gebeurt er tijdens een Zoom-vergadering?

“Je microfoon staat uit”. Iets wat de meesten van ons waarschijnlijk vaak hebben gehoord tijdens de verschillende COVID-lockdowns. Maar thuiswerken is nu zo gewoon geworden dat de meesten van ons er niet eens bij stilstaan als er een uitnodiging voor een online vergadering binnenkomt.

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Maar wat moet er eigenlijk gebeuren tijdens een Zoom-vergadering? Is er een bepaalde opzet of zijn er specifieke dingen waar we rekening mee moeten houden?

Het simpele antwoord is dat de meeste sessies net zo zouden moeten verlopen als een sessie waarbij je fysiek aanwezig bent.

Begin met het sturen van je agenda. Zet alle punten op die je wilt bespreken, met de belangrijkste bovenaan. Wijs, als het kan, aan elk onderwerp een tijdsduur toe, zodat je gefocust blijft. Laat mensen contact opnemen als er iets onduidelijk is en sta open voor aanpassingen als die nodig zijn.

Als je de vergadering voorzit, lijkt het in het begin misschien even even wennen, maar het zou al snel vanzelf moeten gaan. Vraag iedereen om aan het begin van de vergadering hun microfoon uit te schakelen. Bij grote bijeenkomsten gebeurt dit vaak vanzelf. Mensen kunnen dan hun hand opsteken als ze iets willen zeggen, en jij kunt ze dan aan het woord laten zodra ze dat doen.

Zorg er, net als bij elke andere vergadering die je hebt, voor dat er iemand aantekeningen maakt en dat je na afloop van de vergadering een lijst met actiepunten opstelt.

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Hoe plan je een Zoom-vergadering?

Het lijkt in eerste instantie misschien wat lastig, maar een Zoom-vergadering inplannen is eigenlijk heel makkelijk als je Doodle . Bovendien maakt het niet uit of je met een grote groep of gewoon één-op-één moet afspreken – het kan allemaal.

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Als je je Doodle-evenement aanmaakt, hoef je alleen maar de knop ‘videoconferentie’ in te schakelen en dan voegen we automatisch je Zoom-link toe. Het werkt altijd hetzelfde, of je nu een Groepspoll of Boekingspagina .

Het mooie is dat als je de datum of tijd van je evenement moet aanpassen, wij de link voor de videoconferentie ook meteen bijwerken. Pas gewoon aan wat nodig is, dan regelen wij de rest.

Als je een andere tool voor videoconferenties wilt gebruiken, Doodle Professional Hiermee kun je Microsoft Teams, Webex, Google Meet en nog veel meer koppelen. Bovendien kun je advertenties uitschakelen, deadlines instellen en herinneringen sturen – een geweldige manier om te voorkomen dat mensen je vergaderingen missen.

Met Doodle kun je makkelijk regelmatig afspreken, of dat nu in het echt is of online via Zoom. Geen eindeloos heen-en-weer-mailen meer om een tijdstip te vinden, maar gewoon meer tijd om je met de belangrijke dingen bezig te houden. Probeer het vandaag nog gratis uit.