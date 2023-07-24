Gebruik Apple Calendar en Doodle om makkelijk afspraken te plannen

Het bijhouden van onze drukke agenda’s kan een enorme klus zijn zonder de juiste planningstools. Of het nu gaat om het inplannen van een afspraak met een klant voor een projectvergadering Na wekenlang je best te hebben gedaan of ervoor te zorgen dat je genoeg tijd hebt om de hele familie bij elkaar te krijgen voor een barbecue – dat is best lastig.

In dit tijdperk van digitalisering zul je nauwelijks iemand vinden die niet op de een of andere manier een digitale agenda gebruikt. Het is makkelijk te begrijpen waarom. Een uitnodiging kan niet alleen alle informatie bevatten die je nodig hebt, maar ook een link naar een kaart met een routebeschrijving of belangrijke documenten die je van tevoren kunt doornemen.

Apple Calendar, voorheen bekend als iCal, is een van de populairste digitale agenda’s die er zijn en een van de beste planningstools voor je drukke leven.

Laten we eens kijken hoe je Apple Calendar optimaal kunt benutten en wat de voordelen zijn van de koppeling met Doodle voor een soepele planning.

Apple Calendar begrijpen

Apple Calendar is een digitale agendatool waarmee je je agenda kunt plannen en beheren.

Het is beschikbaar op alle Apple-apparaten en wordt tussen die apparaten gesynchroniseerd, zodat je vanaf elk apparaat afspraken kunt toevoegen of aanpassen. Met Apple Calendar kun je afspraken aanmaken, beschrijvingen toevoegen, anderen uitnodigen, meldingen ontvangen voor aankomende afspraken, herinneringen instellen en nog veel meer.

Het is veel efficiënter dan traditionele papieren agenda’s en ook beter aanpasbaar dan andere digitale agenda’s die er zijn.

Probeer Doodle

Je agenda plannen met Apple Calendar

Nu je weet wat het is, hoe kun je het dan gebruiken om je dag-, week- en maandplanning op te stellen?

Probeer Doodle

Nou, als je de mogelijkheden ervan goed benut, kan het heel effectief zijn, zeker als je weet hoe je de functies moet gebruiken. Om te beginnen maak je een nieuw evenement aan en kies je een datum, tijd en locatie. Vervolgens kun je een titel en een beschrijving toevoegen en anderen uitnodigen.

Je kunt ook een herinnering voor het evenement instellen en de melding aanpassen zoals jij dat het fijnst vindt. Als je er bijvoorbeeld persoonlijk naartoe gaat, kun je de reistijd toevoegen, zodat je agenda rekening houdt met het verkeer en je op de hoogte houdt als je eerder moet vertrekken.

Deze functies van de Apple Calendar kunnen je planning vereenvoudigen en je productiviteit verbeteren.

Maak kennis met Doodle

Simpel gezegd is het een planningstool waarmee je binnen een paar minuten het beste tijdstip kunt vinden voor vergaderingen of evenementen – of het nu om twee of 2000 mensen gaat.

Door je planning en het boeken van vergaderingen te automatiseren, kun je je efficiëntie verhogen en tijd vrijmaken om je te concentreren op belangrijkere zaken, zoals vooruitgang boeken met je project of tijd doorbrengen met je gezin.

Met Doodle , kun je in één oogopslag zien wanneer alle deelnemers beschikbaar zijn en het tijdstip en de datum kiezen die voor iedereen het beste uitkomen. Daarnaast kun je deadlines instellen voor reacties en herinneringen sturen naar degenen die nog niet hebben gereageerd.

Probeer Doodle

Apple Calendar en Doodle samen gebruiken

Door Doodle te koppelen aan Apple Calendar kun je veel tijd besparen bij het plannen van een vergadering. Om te beginnen: als je beide tools aan elkaar hebt gekoppeld, houdt de ene tool er rekening mee wanneer je ergens een vergadering boekt – dus geen dubbele boekingen meer en je hoeft niet heen en weer te schakelen tussen de twee tools.

En als je virtueel moet vergaderen, is dat ook heel makkelijk. Stel dat je je Doodle-account koppelt aan Zoom. Als je een vergadering boekt en de videoconferentie-optie inschakelt, voegt Doodle de link naar de vergadering automatisch toe aan je agenda. Het enige wat je hoeft te doen, is meedoen.

Om beide tools samen te gebruiken, maak je een vergadering aan op Doodle en nodig je alle benodigde deelnemers uit. Zodra iedereen heeft gereageerd, kies je de datum en het tijdstip die voor iedereen het beste uitkomen. Doodle werkt dan automatisch je Apple Calendar bij met de geplande afspraak.

Probeer Doodle

Laatste gedachten

Apple Calendar en Doodle zijn allebei geweldige tools om afspraken in te plannen, maar samen zijn ze nog beter.

Apple Calendar is een krachtige digitale kalender die kan helpen bij het plannen en stroomlijnen van dagelijkse activiteiten, terwijl Doodle flexibiliteit, snelheid en gebruiksgemak biedt bij het plannen van vergaderingen of evenementen.

De combinatie van deze twee tools zorgt voor een geweldige oplossing voor bijna elk planningsprobleem.

Bespaar dus tot wel 45 minuten per week, zodat je je kunt concentreren op de dingen die er echt toe doen, en koppel je Apple Calendar en Doodle vandaag nog aan elkaar. Het is gratis en je hoeft niet eens je creditcardgegevens op te geven.