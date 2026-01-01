उचित शेड्यूलिंग उपकरणों के बिना हमारे व्यस्त कार्यक्रमों का प्रबंधन करना एक महाकाय कार्य हो सकता है। चाहे वह किसी क्लाइंट को एक के लिए बुलाने की कोशिश हो परियोजना बैठक हफ्तों तक कोशिश करने या यह पक्का करने के बाद कि परिवार को बारबेक्यू के लिए इकट्ठा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है - यह मुश्किल है।

डिजिटलीकरण के युग में, आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो किसी न किसी रूप में डिजिटल कैलेंडर का उपयोग नहीं कर रहा हो। यह समझना आसान है कि क्यों। एक निमंत्रण में न केवल आवश्यक सभी जानकारी शामिल की जा सकती है, बल्कि दिशा-निर्देशों के लिए नक्शे का लिंक या पूर्व तैयारी के लिए पढ़ने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी संलग्न किए जा सकते हैं।

एप्पल कैलेंडर, जिसे पहले iCal के नाम से जाना जाता था, उपलब्ध सबसे लोकप्रिय डिजिटल कैलेंडरों में से एक है और सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अनुसूचनीकरण उपकरण आपकी व्यस्त ज़िंदगी के लिए।

आइए देखें कि आप Apple Calendar का पूरी क्षमता से उपयोग कैसे कर सकते हैं और सहज शेड्यूलिंग के लिए इसे Doodle के साथ एकीकृत करने के क्या लाभ हैं।

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Apple कैलेंडर को समझना

Apple Calendar एक डिजिटल कैलेंडर टूल है जो उपयोगकर्ताओं को अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

यह सभी Apple डिवाइसों पर उपलब्ध है और उन सभी में सिंक हो जाता है, ताकि किसी भी डिवाइस से इवेंट्स जोड़े या संशोधित किए जा सकें। Apple Calendar के साथ, आप इवेंट्स सेट कर सकते हैं, विवरण जोड़ सकते हैं, दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं, आगामी इवेंट्स के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ।

यह पारंपरिक कागज़ी कैलेंडर की तुलना में कहीं अधिक कुशल है और उपलब्ध अन्य डिजिटल कैलेंडरों की तुलना में अधिक अनुकूलन योग्य भी है।

अपना कार्यक्रम बनाने के लिए Apple कैलेंडर का उपयोग

अब जब आप जानते हैं कि यह क्या है, तो आप इसे अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं?

ठीक है, इसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना तब बहुत प्रभावी हो सकता है जब आप इसकी विशेषताओं का उपयोग करना समझते हैं। शुरू करने के लिए, एक नया इवेंट बनाएँ और तारीख, समय तथा स्थान चुनें। फिर आप एक शीर्षक जोड़ सकते हैं, विवरण दे सकते हैं और दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं।

आप इवेंट के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अलर्ट को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वयं वहां जा रहे हैं, तो आप यात्रा समय जोड़ सकते हैं ताकि आपका कैलेंडर ट्रैफ़िक की स्थिति पर नज़र रखे और यदि आपको जल्दी निकलना पड़े तो आपको अपडेट करे।

Apple कैलेंडर की ये विशेषताएँ आपके शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और आपकी उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं।

Doodle का परिचय

सरल शब्दों में, यह एक शेड्यूलिंग टूल है जो आपको मिनटों में बैठकों या कार्यक्रमों के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने की सुविधा देता है—चाहे वे दो लोगों के साथ हों या 2000 लोगों के साथ।

अपनी शेड्यूलिंग और मीटिंग बुकिंग प्रक्रिया को स्वचालित करके आप अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं और समय बचा सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने या परिवार के साथ समय बिताने जैसी अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

के साथ Doodle आप एक ही समय में सभी प्रतिभागियों की उपलब्धता देख सकते हैं और सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय और तारीख चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप प्रतिक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है उन्हें अनुस्मारक भेज सकते हैं।

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Apple कैलेंडर और Doodle को एक साथ उपयोग करना

Doodle को Apple Calendar के साथ एकीकृत करने से मीटिंग शेड्यूल करने में आपका बहुत समय बचता है। शुरुआत में, यदि आप दोनों टूल्स को कनेक्ट रखते हैं, तो जब भी आप किसी एक पर मीटिंग बुक करते हैं, दूसरा इसे अपने आप अपडेट कर लेता है – जिससे दोहरी बुकिंग नहीं होती और आपको दोनों टूल्स के बीच बार-बार आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

साथ ही, अगर आपको वर्चुअल रूप से मिलना है तो वह भी आसान है। मान लीजिए आपने अपना Doodle खाता Zoom से जोड़ लिया है। यदि आप मीटिंग बुक करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू करते हैं, तो Doodle स्वचालित रूप से मीटिंग लिंक आपके कैलेंडर में जोड़ देगा। आपको बस शामिल होना है।

दोनों टूल्स को एक साथ उपयोग करने के लिए, Doodle पर एक मीटिंग बनाएँ और सभी आवश्यक प्रतिभागियों को आमंत्रित करें। जब सभी ने प्रतिक्रिया दे दी, तो वह तारीख और समय चुनें जो सभी के लिए सबसे उपयुक्त हो। फिर Doodle स्वचालित रूप से आपके Apple कैलेंडर में निर्धारित कार्यक्रम को अपडेट कर देगा।

अंतिम विचार

Apple Calendar और Doodle दोनों ही शेड्यूलिंग के लिए बेहतरीन उपकरण हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ लाया जाए तो ये और भी बेहतर हो सकते हैं।

एप्पल कैलेंडर एक शक्तिशाली है। डिजिटल कैलेंडर जो दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को निर्धारित करने और सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है, जबकि Doodle बैठकों या कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय लचीलापन, गति और उपयोग में आसानी प्रदान करता है।

इन दोनों उपकरणों के संयोजन से लगभग किसी भी अनुसूचीकरण समस्या के लिए एक असाधारण समाधान तैयार होता है।

तो वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर हफ्ते 45 मिनट तक बचाएं और आज ही अपने Apple कैलेंडर और Doodle को एक साथ लिंक करें। यह मुफ्त है और आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी देना नहीं पड़ता।